Mezi skvěle citované matematiky se dostal Larry Richardson, mourovatý kocour

Jeho majitel, postgraduální student Reese Richardson, se z mazlíčka rozhodl udělat vědeckou celebritu. Využil k tomu on-line službu, kterou našel náhodou na internetu. Dostat kocoura mezi citované matematiky mu trvalo jen dva týdny. Nedokázal to ale sám, spojil se pro to s Nickem Wisem z Cambridge, který se zabývá vědeckými podvody.

Současná věda pracuje s citačními indexy. Tím nejpoužívanějším je h-index neboli Hirschův index. Má-li v něm vědec dosáhnout například h = 4, musí být autorem čtyř článků, jež mají počet citací právě čtyři a více. Toto hodnocení sice není všechno, ale důležité je. Otevírá dveře při hledání lepšího zaměstnání a usnadňuje šplhání po akademickém žebříčku. A protože je tak důležité, rádi ho zneužívají řady podvodníků, kteří se naučili tento systém obelstít.

Mrtví matematici, smazané práce a nejcitovanější kočka

Vědce vedla k experimentu s kocourem Larrym reklama, kterou jim nabídl Facebook. Ta slibovala zvýšení h-indexu, a to velmi levně, asi deset dolarů za jednu citaci. Oba mladí muži se pokusili systém zmapovat a rozkrýt.

„Ukázalo se, že citace často patřily článkům plným nesmyslných textů, jejichž autory byli dávno mrtví matematici, například Pythagoras. Studie byly nahrány jako PDF na akademickou sociální platformu ResearchGate a následně smazány, čímž byla zastřena jejich podstata,“ popisuje článek v odborném časopise Science. Když zjistili, jak snadné by to mělo být, rozhodli se to sami vyzkoušet.