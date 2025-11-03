Kriticky ohroženým sviňuchám se narodilo mládě. Přesto mohou brzy vyhynout


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, IWC, ČTK, Sea Shepard
4 minuty
Říká se jim „kravička“ neboli vaquita. Vědecky správně se jmenují sviňuchy kalifornské a jde o jedny z nejohroženějších zvířat na Zemi. Podle posledních pozorování přežívá zřejmě posledních asi deset zvířat tohoto druhu. Proto jsou přírodovědci a aktivisté nadšení z nového pozorování. Vzácným sviňuchám se totiž prokazatelně narodilo mládě a naděje na zachování druhu stále žije.

Za hrozbou vyhnutí sviňuch stojí dva jiné druhy – smuha MacDonaldova a člověk. Smuha, nazývaná také totoaba, je ryba žijící stejně jako sviňucha ve vodách Kalifornského zálivu. Může měřit až dva metry a je zdrojem „mořského kokainu“.

Tak se přezdívá jejímu vzduchovému měchýři, který je v Číně nesmírně oblíbenou součástí polévky, jež by měla mít až zázračné léčivé účinky, hlavně na krevní oběh a také na plodnost.

Tisíce dolarů za měchýř

Boj proti lovcům smuhy MacDonaldovy je pro mexického biologa Lorenza Rojase Bracha podobný jako boj proti drogové mafii. „Smuha není žádná droga, ale při těch cenách by jí klidně mohla být,“ říká. Za zhruba kilogramový plovací měchýř dostanou totiž rybáři až čtyři tisíce dolarů (přes osmdesát tisíc korun).

Cena, za kterou se pak měchýř prodá konečným zájemcům v Číně, je ještě mnohonásobně vyšší. Při takových výkupních částkách se rybářům vyplatí podstoupit riziko, že budou při lovu smuhy přistiženi.

Sviňucha kalifornská

Smuhy se loví pomocí obřích statických sítí, do nichž se ale chytají také sviňuchy kalifornské. Od roku 2015 se mezi kriticky ohroženými zvířaty ocitla i smuha. A protože za jeden její měchýř si může v Číně říct prodavač v přepočtu asi čtvrt milionu korun, nedá se očekávat, že by se něco zlepšilo – pro chudé mexické rybáře je ulovení jedné smuhy zárukou, že další měsíce budou mít co jíst.

Roku 2017 sice Mexiko tyto speciální sítě zakázalo, lov smuh ale pokračuje dál, byť citlivěji, nebo ještě nelegálněji. Na populaci sviňuch se zákaz nijak pozitivně neprojevil, pokles jejich populace je stabilní. Před dvěma lety Mezinárodní velrybářská komise vyhlásila, že sviňucha kalifornská je ohrožená vymřením.

Dobrá zpráva

Vědci a ekologové sledovali sviňuchy tím nejméně invazivním způsobem, tedy pomocí dronů. Mohou tak nejen monitorovat jejich populaci, ale vidí i případné hrozby v jejich okolí. Navíc tato data kombinují s odposlechy podvodních bójí a pozorováním z palub lodí.

Výsledky průzkumu, který byl proveden v období od května do září letošního roku, a spolupracovalo na něm několik vládních i soukromých agentur, naznačují, že kombinace nejrůznějších ochranných opatření fungují podle plánu. Kromě potvrzení pozorování sedmi až deseti vaquit – což je zlepšení oproti loňskému průzkumu – odborníci spatřili alespoň jedno nebo dvě mláďata, což je úspěch, protože v uplynulých letech žádná nová mláďata vědci nepozorovali.

Armádní delfín

To zdaleka neznamená, že tento kriticky ohrožený druh je už mimo nebezpečí bezprostředního vyhynutí. Výsledky ale podle zprávy poskytují jiskřičku naděje, že je možné tyto sviňuchy před vyhynutím zachránit. Hlavně ale nasbíraná data ukazují, jaké ze způsobů ochrany jsou nejúčinnější.

„Toto monitorování nám umožňuje upravit naši pracovní strategii a posílit opatření v konkrétních oblastech, abychom dosáhli větší ostražitosti a ochrany,“ uvedla mexická náměstkyně ministra pro biologickou rozmanitost a obnovu životního prostředí Marina Robles Garcíová.

„Ale také nám říká několik věcí: že vaquita je stále tady, že přetrvává, že klesající trend nepokračuje, že existují dokonce jedinci, které jsme několik let neviděli – zjevně tráví čas v jiných oblastech, které jsme nemonitorovali – a že se nadále rozmnožuje,“ dodala.

„Fakt, že se druh nadále rozmnožuje a vypadá zdravě, je nejlepším ukazatelem jeho života, jeho stavu jako druhu, ale také nejlepší výzvou k tomu, abychom pokračovali v našich snahách, naději a společné práci,“ uzavřela politička.

Xixao

