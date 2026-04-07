Houby mezi sebou šíří drby o moči a vodě


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24, Scientific Reports, Tohoku University

Houbové sítě si mezi sebou vyměňují spoustu informací. V novém experimentu japonských mykologů se ukázalo, že si předávají odlišné informace v závislosti na tom, jestli na ně dopadají kapky vody nebo moči. A tato komunikace je opravdu bleskurychlá.

Sběrače hub zajímá hlavně to, co z nich vykukuje nad povrchem – tedy chutné klobouky a elegantní nožky, ať už štíhlé, nebo buclaté. Ale u hub platí, stejně jako u ledovců, že to důležité se skrývá pod povrchem. Právě tam, v půdě, se totiž skrývají takzvané myceliální sítě, obří a nesmírně komplexní opravdová těla hub, která slouží k jejich výživě – ale také ke komunikaci.

Houby si pomocí těchto vláken vyměňují informace o vnějších podnětech, mnohdy i na základě nedostatečných dat. Posílají do organismu vše, co se k nim dostane. Proto tato komunikace může připomínat lidské drby a pomluvy.

Houbové podzemní struktury jsou ale tak obří a propletené, že se jen nesmírně špatně studují, proto se toho o nich dodnes ví tak málo. Poznání se pokusili rozšířit vědci z japonské Tohoku University.

Experiment

Výzkum vedl Jú Fukasawa, což je jeden z nejslavnějších světových expertů na houby. Jeho tým sledoval komunikaci u 37 hub, konkrétně reakce na kapičky vody nebo močoviny, které mykologové houbám dodávali.

Proč voda a močovina? Zkoumané houby totiž patřily k takzvaným amoniakovým houbám, které se aktivují, když je v půdě dostatek amoniaku. Močovina, která je v moči obsažená, s amoniakem chemicky souvisí, takže může podporovat jejich růst. Podobně klíčový je, jak ví každý houbař, také vliv vody.

Když tento druh zaznamená jakoukoliv chemickou zprávu, že by se někde v okolí mohla vyskytovat močovina, zbystří. Tohle přesně naznačovala hypotéza, ale jak se houby zachovaly doopravdy?

Houby s připevněnými elektrodami
Zdroj: Scientific Reports

Fukasawa aplikoval buď normální kohoutkovou vodu, nebo moč na půdu kolem hub pěstovaných lokálně ve městě Kami v prefektuře Mijagi, aby zjistil jejich reakci.

Po analýze dat o elektrické dynamice všech 37 hub se ukázalo, že výsledky se lišily v závislosti na tom, jestli houby přijaly vodu z kohoutku, anebo moč, ale také podle toho, jestli byly tyto tekutiny aplikované na koncentrovanou oblast, nebo na rozsáhlou plochu. Roli hrála také prostorová a genetická vzdálenost mezi houbami.

V rámci experimentu se každý den střídalo nanášení vody a moči. Když autoři nanesli vodu kolem jedné konkrétní houby, zvýšil se tok informací. Ve dnech, kdy byla nanesena moč, ale došlo k poklesu. Při nanášení vody na rozsáhlejší plochu se ale tok informací snížil. Vždy přitom platilo, že se informace šířily mezi jednotlivými houbami nesmírně rychle – v podstatě se o moči nebo vodě dozvěděly okamžitě.

„Je fascinující přemýšlet o tom, proč houby komunikují právě tímto způsobem,“ říká Fukasawa. „Například pokud se voda dostane ke všem houbám, nemusí být nutné sdílet informace, protože celá síť už ví, co se děje. To by mohlo být důvodem, proč v této situaci tok informací poklesl.“

Tyto výsledky naznačují, že lesní houby mohou flexibilně měnit svůj tok elektrických informací v reakci na různé rušivé vlivy. Tyto poznatky by mohly pomoci při řešení záhad obklopujících elektrickou komunikaci u hub, zdůrazňují autoři.

OBRAZEM: Kosmická loď Orion pořídila fascinující snímky

Americká vesmírná agentura NASA zveřejnila v úterý nové snímky mise Artemis II, která absolvovala let kolem Měsíce a už se vrací zpátky k Zemi. Ukazují nejen samotný Měsíc, ale také Zemi a doplňují předešlé fotografie pořízené během letu k Měsíci.
před 44 mminutami

Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi

Čtyři astronauti na palubě kosmické lodi Orion splnili hlavní cíl mise Artemis II. Dokázali proletět kolem Měsíce, vyfotografovali ho z odvrácené strany a nyní už směřují k Zemi, kde by měli přistát v noci z pátku na sobotu.
před 1 hhodinou

Na obloze září zelená kometa. Brzy může být vidět pouhým okem

Na obloze je už několik týdnů viditelná kometa C/2025 R3 (PanSTARRS). V současné době zjasnila tolik, že je vidět i menším dalekohledem. Kometa bude pozorovatelná z našich končin následující dva týdny, podle astrofotografa Petra Horálka je pravděpodobné, že překoná hranici viditelnosti pouhýma očima.
před 3 hhodinami

Peruánští vědci zmapovali vliv pesticidů na rakovinu po celé zemi

Francouzští a peruánští vědci popsali nový způsob, jak na úrovni celé země mapovat vliv pesticidů na výskyt rakoviny. Studie zveřejněná v odborném časopise Nature Health ukázala v Peru výraznou prostorovou souvislost mezi vystavením pesticidům a vyšším výskytem některých typů rakoviny ve více než čtyř stech oblastech. Upozornil na to francouzský deník Le Monde.
před 6 hhodinami

Mise Artemis překonala rekordní vzdálenost lidí od Země

Posádka mise Artemis II zlomila dosavadní rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od Země. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Čtyři astronauti v kosmické lodi Orion v pondělí překonali hranici 400 171 kilometrů od Země, kam se dostala posádka mise Apollo 13 v roce 1970. Maximální vzdálenosti od Země dosáhla posádka mise Artemis II v noci na úterý – dle NASA šlo o 406 771 kilometrů.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

VideoSvětový den zdraví připomene i význam vědy

Jsou na vzestupu a mnohdy odolávají léčbě – houbové infekce. Světová zdravotnická organizace v posledních letech opakovaně upozorňuje, že představují rostoucí hrozbu pro lidské zdraví. Mikroskopické houby, plísně nebo kvasinky, způsobují různá onemocnění. Od menších kožních problémů až po nebezpečné nákazy postihující orgány. Jejich výzkumem se zabývají i čeští vědci. Právě význam vědy připomíná v úterý také Světový den zdraví.
před 8 hhodinami

VideoŽák, noty a umělá inteligence. Hru na hudební nástroje už učí i AI

Zapojení umělé inteligence do výuky hry na hudební nástroj je tu. Ve světové konkurenci se uchytila i tuzemská aplikace. Lekce dává od loňska. Nejvíc uživatelů má ve Spojených státech, hned poté v Česku. Aplikace vychází z populárního formátu videohry Guitar Hero, kde tóny padají jakoby seshora a naznačují tak prstoklad v reálném čase.
5. 4. 2026
