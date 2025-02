Grónský ledovec může úplně roztát. Hranicí je oteplení o 3,4 stupně

Nový výzkum publikovaný v časopise The Cryosphere popsal, kdy může nastat bod zlomu, při němž může být úbytek ledové hmoty už příliš výrazný na to, aby se ledový příkrov mohl obnovit. Právě to může vést k jeho úplnému roztátí. Michele Petrini z norského Bjerkneského centra pro výzkum klimatu a jeho kolegové ve své práci vyhodnotili změny povrchové hmoty grónského ledového příkrovu.

Výzkumníci zjistili, že když se během jediného roku ztratí přibližně 230 gigatun (miliard metrických tun) ledu, bude to klíčový bod zlomu, který by mohl zahájit poměrně rychlý ústup ledovce a postupně vést k úplné ztrátě ledu z ostrova. Jde samozřejmě o geologický čas, Grónsko zcela bez ledu by podle vědců mohlo existovat za osm až 40 tisíc let.

Tento scénář by mohl podle této studie nastat při zvýšení průměrné globální teploty o 3,4 °C. Pro kontext: v roce 2024 dosáhla průměrná globální teplota úrovně o 1,5 °C vyšší oproti předindustriální úrovni, což je poprvé, kdy planeta překročila tuto hranici stanovenou Pařížskou dohodou z roku 2015, tedy paktem, jehož cílem je omezit dopady změny klimatu. Tři a půl stupně nad předindustriální úrovní je přitom scénář, který může nastat, pokud by se emise skleníkových plynů do konce století nesnížily.

Složitý problém s mnoha proměnnými

Podle Petriniho bude ve změnách hrát zásadní roli topografie Grónska, přičemž různá místa se budou zbavovat ledu různou rychlostí. První asi polovinu by ostrov mohl ztratit relativně rychle, zbylých přibližně padesát procent bude ubývat právě díky poloze ledovců mnohem pomaleji, podle odhadu celé tisíce let.