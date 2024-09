Emise metanu rostou nejrychleji v dějinách lidstva. Výše nebyly 800 tisíc let

A to znamená, že tato současná cesta vede ke globálnímu oteplení nad tři stupně Celsia do konce tohoto století. „Právě teď se cíle globálního metanového závazku zdají být stejně vzdálené jako pouštní oáza,“ podotkl Jackson. „Všichni jen doufáme, že nejsou pouhou fatou morgánou.“

Více emisí z fosilních paliv, zemědělství i odpadu

Metan je velmi silný skleníkový plyn, který se ale v atmosféře poměrně rychle rozkládá. Pochází z přírodních zdrojů, jako jsou mokřady, ale i z lidských neboli „antropogenních“ zdrojů – kterými jsou zejména zemědělství, fosilní paliva a skládky. Během prvních dvaceti let poté, co se metan uvolní do atmosféry, ji ohřívá téměř 90krát rychleji než oxid uhličitý. A právě to z něj dělá klíčový cíl pro omezení globálního oteplování v blízké budoucnosti.

Navzdory rostoucímu politickému zaměření na metan se však podle nových odhadů celkové roční emise metanu za posledních dvacet let zvýšily o 61 milionů tun, tedy o dvacet procent. Za tento nárůst mohou především rostoucí emise z těžby uhlí, těžby a využívání ropy a zemního plynu, ale také z chovu dobytka a rozkladu potravin a organického odpadu na skládkách.