Drony mohou na dovolené přinést problémy, pravidla se v zemích různí

Lidé v Česku si pořizují drony zejména proto, že jim tyto dálkově ovládané přístroje dávají možnost získat fascinující fotografie a videa z originální perspektivy. Jen v Česku bylo loni téměř 60 tisíc pilotů dronů, meziročně jich přibyla čtvrtina. A právě v létě se jejich majitelé častěji vydávají do přírody fotit a natáčet, a to jak v Česku, tak i v zahraničí. Jenže nejen začátečníci tam mohou narazit na změť pravidel, příkazů a zákazů.

Pravidla pro létání s drony se v celé Evropské unii v posledních letech rychle vyvíjejí s tím, jak rozšířené teď jsou. A měnit se budou s vysokou pravděpodobností i v dalších měsících a letech tak, aby co nejlépe odpovídala rychlému technickému pokroku v tomto odvětví. Například od letošního května je snazší létání ve městech a obcích – tedy v takzvaných hustě osídlených prostorech, a to pro ty úplně základní, podkategorie A1. Do ní patří stroje lehčí než 250 gramů.

Právě to je skupina dronů, která je pro uživatele nejdostupnější a podléhá ze všech těchto strojů nejmenší regulaci. Díky tomu jsou to také zdaleka nejprodávanější a tedy i nejrozšířenější vrtulníčky. Pro jejich používání dokonce ani není potřeba skládat on-line test, stačí přečtení uživatelské příručky.

Majitel se ale musí zaregistrovat u Úřadu pro civilní letectví a registrační číslo vyznačit přímo na těle stroje. Bezpilotní letouny, které jsou těžší než 250 gramů, mají podmínky náročnější: pilot se s nimi třeba nesmí přibližovat k lidem a stavbám a také jejich provoz vyžaduje složitější a dražší povolovací proces.