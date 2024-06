Čína nabídla dalším zemím studium vzorků z Měsíce. S výjimkou USA

V případě USA by podle čínského úřadu musel být zrušen americký zákon, který zakazuje přímou dvoustrannou spolupráci Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) s Čínou s výjimkou případů, kdy Federální úřad pro vyšetřování (FBI) potvrdí, že sdílením informací s čínskou stranou nebude ohrožena národní bezpečnost.

Čínská lunární sonda Čchang-e 6 se na Zemi vrátila v úterý poté, co přistála na málo prozkoumané odvrácené straně Měsíce, kde odebrala vzorky půdy, pořídila fotografie krajiny a umístila tam čínskou vlajku.

Vědci tento týden uvedli, že předpokládají, že shromážděné vzorky budou zahrnovat 2,5 milionu let staré vulkanické horniny a další materiál, který může poskytnout odpovědi o geografických rozdílech mezi oběma stranami Měsíce. Cílem mise bylo vyzvednout dva kilogramy materiálu.

Čína využívá svého úspěchu

Čína je jedinou zemí, jejíž sonda přistála na odvrácené straně Měsíce, a to už podruhé, poprvé to bylo v roce 2019. Jde o o technicky náročný proces, jelikož modul musí urazit větší vzdálenost a poté přistát v obtížném terénu, kde je množství kráterů a málo rovného povrchu. Čchang-e 6 přistála u jižního pólu Měsíce.

Představitelé Čínského národního úřadu pro vesmír rovněž oznámili některé budoucí plány čínského vesmírného programu. Chystaná mise Čchang-e 7 by měla prozkoumat zdroje na jižním pólu Měsíce. Mise Tchien-wen 3 by měla okolo roku 2030 dopravit vzorky z Marsu, plánována je do budoucna také mise Tchien-wen 4 zaměřená na průzkum Jupiteru.