Čeští lékaři vymysleli nový systém EKG, má šanci na celosvětové uplatnění


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Čeští vědci vyvinuli lepší systém EKG
Zdroj: ČT24

V loňském roce postihlo srdeční selhání v tuzemsku 52 tisíc lidí. Odborníci očekávají, že za pět let už jich může být přes šedesát tisíc ročně. Čeští lékaři proto chtějí takové pacienty lépe diagnostikovat a léčit. S tím jim pomáhá nový systém vysokofrekvenčního EKG, který vymysleli ve spolupráci s Akademií věd ČR. Šanci na uplatnění má i ve světovém měřítku. „Je úspěšný nejen v Evropě, nyní probíhá schvalování i u FDA. aby mohl na americký trh, takže to je skvělý úspěch,“ vysvětluje předsedkyně správní rady Charles University Innovations Prague Zuzana Paulovics.

Výběr redakce

Hra o ministry pokračuje, míní Dvořák. Vyjednávání o vládě začalo možná nešikovně, řekl Zahradil

Hra o ministry pokračuje, míní Dvořák. Vyjednávání o vládě začalo možná nešikovně, řekl Zahradil

před 31 mminutami
Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o kauzách Filipa Turka

Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o kauzách Filipa Turka

před 1 hhodinou
Hútíové zadrželi v Jemenu dvacet zaměstnanců OSN

Hútíové zadrželi v Jemenu dvacet zaměstnanců OSN

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Čeští lékaři vymysleli nový systém EKG, má šanci na celosvětové uplatnění

Čeští lékaři vymysleli nový systém EKG, má šanci na celosvětové uplatnění

před 1 hhodinou
Japonsko směřuje k nové vládě. Poprvé ji nejspíš povede premiérka

Japonsko směřuje k nové vládě. Poprvé ji nejspíš povede premiérka

05:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Prezidentem Bolívie bude centristický senátor Paz

Prezidentem Bolívie bude centristický senátor Paz

03:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Po zákazu pálení nakupují osady na likvidaci listí stroje

Po zákazu pálení nakupují osady na likvidaci listí stroje

před 2 hhodinami
O superdávku už požádalo přes sto tisíc lidí. Na kalkulačku se ale dál čeká

O superdávku už požádalo přes sto tisíc lidí. Na kalkulačku se ale dál čeká

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Čeští lékaři vymysleli nový systém EKG, má šanci na celosvětové uplatnění

V loňském roce postihlo srdeční selhání v tuzemsku 52 tisíc lidí. Odborníci očekávají, že za pět let už jich může být přes šedesát tisíc ročně. Čeští lékaři proto chtějí takové pacienty lépe diagnostikovat a léčit. S tím jim pomáhá nový systém vysokofrekvenčního EKG, který vymysleli ve spolupráci s Akademií věd ČR. Šanci na uplatnění má i ve světovém měřítku. „Je úspěšný nejen v Evropě, nyní probíhá schvalování i u FDA. aby mohl na americký trh, takže to je skvělý úspěch,“ vysvětluje předsedkyně správní rady Charles University Innovations Prague Zuzana Paulovics.
před 1 hhodinou

Plug-in hybridy reálně znečišťují mnohem víc, než ukazovaly testy

V míře znečišťování životního prostředí nejsou plug-in hybridy ve skutečnosti tak vzdálené benzinovým automobilům, jelikož reálné údaje o emisích jsou skoro pětkrát vyšší, než uvádějí laboratorní testy. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla nezisková organizace Transport and Environment. Analýza zahrnovala 800 tisíc automobilů zaregistrovaných v Evropě v letech 2021 až 2023.
18. 10. 2025

La Niña je tu. Ovlivní počasí na celé planetě

Globální meteorologický fenomén La Niña má silný vliv nejen na místech, kde vzniká, ale jeho projevy se propisují až do střední Evropy, včetně České republiky. Může tak ovlivnit i podobu blížící se zimy.
17. 10. 2025

Když příroda hází kostkou. Nepředvídatelnost prostředí mění růst čolků

Výkyvy teplot a dostupnosti potravy ovlivňují růst mláďat čolků horských. Zatímco nepravidelný přísun potravy růst zpomaluje, kolísání teplot může naopak podpořit prodlužování těla. Na překvapivý jev upozornil nový výzkum Ústavu biologie obratlovců ve spolupráci s Biologickým centrem Akademie věd ČR.
17. 10. 2025

Elektřina v USA rychle zdražuje. Hlavně v místech, kde se staví AI centra

Americká energetická síť nedokáže pokrývat rostoucí spotřebu elektřiny způsobenou boomem umělých inteligencí. A tak ceny pro běžné spotřebitele rychle rostou. Experti nevěří, že se to zlepší.
16. 10. 2025

Pařížská dohoda může omezit počet horkých dnů v průměru o 57 ročně, říká nová studie

Pařížská dohoda z roku 2015 by mohla globálně pomoci vyhnout se 57 horkým dnům, pokud země dodrží plány na snížení emisí a omezí oteplování v tomto století na 2,6 stupně Celsia, vyplývá z nové studie. Zpráva organizací Climate Central a World Weather Attribution ukazuje, že historická dohoda může pomoci světu směřovat k bezpečnějšímu klimatu.
16. 10. 2025

Jsou mimozemšťané AI, nebo jen unudění? Dvě nové hypotézy hledají příčinu „velkého ticha“

Jen v Mléčné dráze by mohlo být až sto miliard obyvatelných planet, říkají astronomové. A přesto se jim nepodařilo narazit za desítky let hledání na jediný náznak existence inteligentního života na nich. Hledají pro to vysvětlení.
16. 10. 2025

Archeologové zkoumají sovětský gulag v Kazachstánu. Trpěli tam i Češi a Slováci

Plzeňští archeologové začnou příští rok s archeologickým výzkumem bývalých gulagů, nápravných pracovních táborů, na území dnešního Kazachstánu. Začátkem října se vrátili z prvotního průzkumu pozůstatků sovětských táborů pro politické vězně ze třicátých až padesátých let dvacátého století. Už při obhlídce tam našli archeologové ze Západočeské univerzity (ZČU) první artefakty; výzkum budou práce provádět ve spolupráci s organizací Gulag.cz.
16. 10. 2025
Načítání...