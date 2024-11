Čeští archeologové zkoumali střet civilizací na Hedvábné stezce

Kyrgyzstán není místo, které by si člověk hned spojil se zásadním vlivem na historii světa. Ale role této oblasti byla v minulosti zásadní. Právě tady totiž po tisíce let byla kontaktní zóna, kde na sebe narážely světy kočovníků a usedlých civilizací. Dva světy, které spolu válčily, ale také obchodovaly a prolínaly se.

„Rostlinná část jídelníčku obyvatel tepe zahrnovala ječmen, pšenici a proso doplněné luštěninami a velmi bohatým sortimentem ovoce, jako byly jablka, švestky, broskve, ořechy, vinná réva a pistácie. Obrovský soubor zvířecích kostí dokládá nejen značnou konzumaci masa, ale také velký význam chovatelství dobytka v ekonomice, který doplňoval lov například kozorožců,“ popsal Pavel Vařeka.

Na úpatí pahorku objevil česko-kyrgyzský tým archeologů také pohřebiště s bohatou výbavou tvořenou zejména šperky, mincemi nebo zbraněmi. Zánik lokality datovali do období klimatické změny na prahu středověku – není ale prokázané, že právě ona byla příčinou zániku. Místo ale nezaniklo úplně, žilo si dál vlastním životem. Hojně ho další stovky let totiž využívaly kočovnické komunity jako zimoviště. To trvalo až do doby, kdy Sovětský svaz celou oblast kolektivizoval.

Kyrgyzské archeologické nálezy zpracovávají studenti a pracovníci univerzit přímo v polní laboratoři v Kyrgyzstánu. Následně budou uloženy v muzeu ve městě Oš. Náročné konzervace vzácných artefaktů se provádějí v Plzni, a to ve spolupráci se Západočeským muzeem.