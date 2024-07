Archeologové našli dobře zachovalou pravěkou osadu starou sedm tisíc let

„K využívání domů je nutné poznamenat, že se většina denních činností odehrávala mimo ně a dovnitř se lidé přesouvali kvůli zimě anebo dešti. V neposlední řadě i proto, že v domech bylo prostě šero,“ doplňuje Pilař. V zimě naopak domy nabízely dobré útočiště před chladem a deštěm. V těchto měsících se lidé mohli některým řemeslům věnovat i uvnitř příbytků.

Odpadní jámy vypráví příběh o prvních zemědělcích

Kromě domů jsou důležitým nálezem i okolní jámy, které sloužily k těžbě hlíny a následně byly zaplněny odpadem. Právě ten představuje okno do každodenního života neolitických lidí. „Pomocí moderních analýz mohou archeologové zkoumat, co tehdejší lidé jedli, jak přesně používali své nástroje a v neposlední řadě i to, jak před sedmi tisíci let vypadalo životní prostředí,“ vysvětluje Pilař.