Analýza šupin může omezit pašování luskounů

„Když budeme vědět, kde se hodně loví, tak dokážeme zaměřit ochranářské úsilí na dané místo. Když budeme mít pocit, že jsou pouze z Nigérie, tak budeme úplně opomíjet ty státy, kde to je problém a do Nigérie se budou dovážet dále,“ vysvětlila Barbora Černá Bolfíková z Fakulty tropického zemědělství ČZU.



Mapa by teď měla sloužit v praxi. Ochránci by díky ní měli lépe vědět, kde konkrétně je jejich pomoc potřeba.