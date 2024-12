Zóna ČT24: Musk hledá pro Trumpa úspory, kritizuje i F-35

Nejbohatší muž světa Elon Musk se pustil do kritiky víceúčelových letounů F-35. Design letounu, který si pořizuje i Česko, označil vulgárním slovem za příšerný. Musk má pro zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa hledat možné úspory v americké státní správě. Kritici F-35 často hovoří o předražené technologii. Experti ale upozorňují na to, že drony s podobnými vlastnostmi by byly ještě dražší. Navíc vývojem technologií nutí investovat velké peníze i Čínu nebo Rusko. Kritika expertů směřovala také na stroje Osprey, které se ovšem vracejí do aktivní služby. Nejen tomu se věnoval pořad Zóna ČT24.