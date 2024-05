Slovensko zakročí proti „hrdinům za klávesnicí“, slíbil Eštok. Policie zahájila stíhání kvůli výhrůžkám

Několik lidí už bylo obviněno, šlo i o výhrůžky smrtí, za nimiž stály různorodé věkové či vzdělanostní skupiny, často osoby, které do této chvíle nemají za sebou žádnou kriminální minulost, poznamenal Eštok.

Eštok to označil za „nemorální a protizákonná vyjádření“, za něž pachatelé budou nést odpovědnost. Odsoudil tak „hrdiny za klávesnicí“, kteří vyhrožují nejen politikům.

Soud poslal do vazby muže obviněného ze střelby na Fica. Podle médií přiznal vinu

Nemuselo jít o osamělého vlka, připustil ministr

Útočník střílel na Fica po výjezdním zasedání vlády ve městě Handlová. Za pokus o vraždu mu hrozí 25 let vězení nebo doživotí, soud ho v sobotu poslal do vazby. Podle Kaliňáka útočník, kterým je podle slovenských médií 71letý Juraj C., byl dříve na místě dvou jiných výjezdních zasedání vlády.

Atentátem se bude zabývat vyšetřovací tým. Ten pracuje i s verzí, že útočník nejednal sám, uvedl ministr vnitra. Této verzi podle něj nahrává skutečnost, že dvě hodiny po útoku měl pachatel vymazanou celou historii na Facebooku a „komunikační historii“. Nesmazal ji přitom útočník na Fica a patrně ani jeho manželka.

Spolupachateli ale nebyli dva lidé z Handlové, jak se šířilo na sociálních sítích, zdůraznil ministr. Šlo o nevidomou ženu a jejího partnera se sluchovým handicapem.

Náměstek civilní tajné služby SIS Pavol Gašpar také informoval o zadržení pachatele, který plánoval na Slovensku podobný útok, jakým byla střelba v Praze. „Tento atentát inspiroval další pachatele i na území Slovenské republiky, kteří se na podobný čin připravovali na našem území. Toto se nám ve spolupráci s ministerstvem vnitra podařilo eliminovat a pachatele zadržet,“ řekl Gašpar. Zmínil i hrozbu útoků na nemocnice.