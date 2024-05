Fico je mimo ohrožení života. Na „kulatý stůl“ ještě čas nedozrál, obává se Pellegrini

Z pokusu o vraždu Fica byl obviněn jednasedmdesátiletý Juraj C., kterého soud v sobotu poslal do vazby. Hrozí mu až doživotní trest. Podle dostupných informací během policejního výslechu přiznal vinu. Jeho blízcí tvrdí, že muž byl nespokojen s výsledky nedávných parlamentních a prezidentských voleb.

Fico po atentátu podstoupil pětihodinovou operaci ve fakultní nemocnici v Banské Bystrici. V pátek mu pak lékaři při dalším zákroku odstranili odumřelou tkáň ze střelných zranění. Podle dřívějších informací slovenských médií byla zvažována i možnost, že by Fico byl z Banské Bystrice převezen do Bratislavy, kde premiér žije.

„Je mi to velmi líto, ale musím to říci zcela otevřeně: na kulatý stůl se zástupci všech parlamentních stran zřejmě ještě nedozrál čas,“ dodal zvolený prezident.

„Účelem tohoto setkání mělo být jen jedno: pokusit se dospět k dohodě na základních pravidlech slušného politického chování a vyzvat své voliče ke zdrženlivosti a uklidnění. Poslední dny a tiskové konference nám však ukázaly, že někteří politici prostě nejsou schopni základní sebereflexe ani po takové tragédii. Jako by nepochopili, že právě jejich dosavadní kroky, vyjádření a nechutné útoky – ne na konkurenční politické myšlenky, ale na jejich nositele – zásadně přispěly k napětí v naší společnosti,“ prohlásil Pellegrini ve stanovisku zaslaném médiím, z něhož cituje deník Sme.

Pellegrini se zároveň obrátil přímo na občany s prosbou, aby se nenechali unést negativními emocemi, které může přinést nastávající politický souboj.

„Pokud dnes politická scéna není připravena ke vzájemnému usmíření, buďme na něj připraveni my všichni. Jsme jeden národ, jedno společenství, jedno Slovensko. A ke zklidnění může každý z nás přispět svým vlastním dílem již dnes. Bez ohledu na to, zda tak učiní i ostatní, bez ohledu na to, jakou politickou stranu podporujeme,“ zdůraznil Pellegrini.