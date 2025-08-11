Kolumbijský senátor a možný prezidentský kandidát Miguel Uribe, který byl od června, kdy byl během volební akce střelen do hlavy, hospitalizován, v pondělí zemřel. S odvoláním na senátorovu rodinu o tom informovala agentura Reuters. V předchozích dnech lékaři uvedli, že se Uribeho stav po mírném zlepšení zase zhoršil.
Zemřel kolumbijský senátor Uribe, kterého postřelili při mítinku
„Prosím Boha, aby mi ukázal cestu, jak se naučit žít bez tebe,“ napsala na sociálních sítích Uribeho manželka. „Odpočívej v pokoji, lásko mého života, já se postarám o naše děti,“ dodala.
Devětatřicetiletý pravicový senátor byl postřelen 7. června v metropoli Bogotě, když mluvil ke svým příznivcům. Útočník jej dvakrát zezadu střelil do hlavy a jednou do kolena, načež musel být Uribe převezen do nemocnice. Tam sice podstoupil několik operací, jeho stav byl ale nadále kritický.
V souvislosti s činem bylo obviněno šest lidí. Úřady tvrdí, že se jim podařilo zadržet muže, o kterém se domnívají, že útok naplánoval a zorganizoval. Motiv střelby není stále zcela objasněný.
Miguel Uribe byl členem opoziční konzervativní strany založené bývalým prezidentem Alvarem Uribem. Jedná se však o shodu jmen a politici nejsou příbuzní, poznamenala agentura Reuters. Miguel Uribe se podle Reuters těšil rychlému politickému vzestupu a stal se uznávaným zákonodárcem. Známý byl svou ostrou kritikou levicové administrativy prezidenta Gustava Petra.
Senátor, který nebyl oficiálně označen za kandidáta své strany v prezidentských volbách, jež se budou konat v červnu příštího roku, pocházel z prominentní kolumbijské rodiny. Jeho otec byl podnikatel a šéf odborů. Jeho matka byla novinářka Diana Turbayová, kterou v roce 1990 unesla ozbrojená skupina vedená narkobaronem Pablem Escobarem a která zahynula při záchranné operaci v roce 1991.