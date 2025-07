Zemřel americký veterán Geist. Osvobozoval Plzeň

Ve Spojených státech zemřel osmadvacátého června ve věku sto let veterán druhé světové války a osvoboditel Plzně a západních Čech Herman Geist. Zástupci města mu v úterý vzdali poctu položením květin u památníku Díky, Ameriko! a u pomníku druhé pěší divize na Chodském náměstí. Lidé v následujících dnech mohou psát vzkazy do kondolenční knihy, která je umístěna v mázhauzu radnice, informoval v úterý na svých stránkách magistrát. Geist byl v minulosti pravidelným hostem plzeňských květnových Slavností svobody.

Geist byl za druhé světové války poručík u osmatřicátého pěšího pluku druhé pěší divize, která do Plzně vstoupila šestého května 1945. Na Slavnosti svobody v Plzni přijel poprvé hned v jejich prvním roce 1990, když se stavěl památník Díky, Ameriko! na Americké třídě.

Naposledy město navštívil v roce 2022. „Je vždycky krásné vracet se na místo, které milujete, protože my nezapomínáme. Cesta z New Yorku byla dlouhá, museli jsme čekat na letištích, třeba v Curychu přes tři hodiny. Ale jsme hrozně rádi, že jsme tady a že jsme to zvládli. Letos je tady se mnou patnáct členů mojí rodiny a všichni chtěli přijet,“ řekl tehdy Geist. Nikdy prý nepochyboval o tom, jestli do Plzně jet, vždycky chtěl.