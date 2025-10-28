Západ Turecka zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Západ Turecka v pondělí pozdě večer zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů, informovala americká geologická služba USGS. Agentura AP napsala, že zatím nejsou informace o mrtvých či zraněných.

Zemětřesení oblastí poblíž města Sindirgi, které leží asi dvě hodiny cesty autem severovýchodně od Izmiru, otřáslo ve 22:48 místního času (20:48 SEČ). Ohnisko otřesů se nacházelo osm kilometrů pod povrchem.

AP s odvoláním na úřady sdělila, že se v důsledku zemětřesení, které bylo cítit i v Istanbulu, zřítily nejméně tři budovy. Soukromá televize NTV uvedla, že to byla trojice staveb, které poškodily dřívější otřesy. O obětech zatím nejsou zprávy.

Oblast kolem Sindirgi už v srpnu zasáhlo zemětřesení o síle 6,1 stupně, které si vyžádalo jeden život a desítky zraněných.

Zemětřesení na západě Turecka má jednu oběť
Zemětřesení v Turecku

Výběr redakce

„Čuňas“ Stárek zřejmě zatím generálem nebude, zjistili Reportéři ČT

„Čuňas“ Stárek zřejmě zatím generálem nebude, zjistili Reportéři ČT

před 2 hhodinami
Reportéři ČT popsali možné vazby bývalého ředitele DPP Dvořáka v kauze Dozimetr

Reportéři ČT popsali možné vazby bývalého ředitele DPP Dvořáka v kauze Dozimetr

před 2 hhodinami
Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti

Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Izrael ví, kde leží většina těl, která má předat Hamás, tvrdí The Times of Israel

Izrael ví, kde leží většina těl, která má předat Hamás, tvrdí The Times of Israel

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Karlovy Vary ukončily smlouvu s nájemcem restaurace Jelení skok kvůli dluhům

Karlovy Vary ukončily smlouvu s nájemcem restaurace Jelení skok kvůli dluhům

před 4 hhodinami
Litva bude sestřelovat údajně pašerácké balony pronikající z Běloruska

Litva bude sestřelovat údajně pašerácké balony pronikající z Běloruska

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Turecko koupí od Britů dvacet bojových letadel Eurofighter Typhoon

Turecko koupí od Britů dvacet bojových letadel Eurofighter Typhoon

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Plánovaný schodek chceme udržet, říká Havlíček

Plánovaný schodek chceme udržet, říká Havlíček

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Brazilský exprezident Bolsonaro se odvolal proti trestu za pokus o puč

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se v pondělí odvolal proti rozsudku nejvyššího soudu, který jej v září potrestal 27 lety vězení za pokus o převrat. Informují o tom agentury AFP a Reuters.
před 36 mminutami

Západ Turecka zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů

Západ Turecka v pondělí pozdě večer zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů, informovala americká geologická služba USGS. Agentura AP napsala, že zatím nejsou informace o mrtvých či zraněných.
před 1 hhodinou

Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti

Po útoku ukrajinských sil na přehradu nedaleko ruského města Bělgorod z ní prosakuje voda, která zaplavuje okolí. Podle médií poškození přehrady pocítí ruské jednotky, které útočí v sousední Charkovské oblasti. Některé z jejich pozic v okolí města Vovčansk tak byly fakticky odříznuty od hlavních invazních sil. Sobotní útok potvrdil o den později velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. Obě válčící strany proti sobě v noci na pondělí vyslaly další bezpilotní letouny.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Izrael ví, kde leží většina těl, která má předat Hamás, tvrdí The Times of Israel

Izrael ví, kde se v Pásmu Gazy nachází devět ze třinácti dosud zadržovaných těl rukojmí, která má ještě vydat teroristické hnutí Hamás v rámci nynější dohody o příměří. Jeruzalém se současně snaží přesvědčit Spojené státy americké o tom, že pro pokračování příměří je nanejvýš důležité, aby palestinské teroristické hnutí zbývající těla vrátilo, napsal server The Times of Israel (ToI), který se odvolává na zprávu veřejnoprávní stanice.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Litva bude sestřelovat údajně pašerácké balony pronikající z Běloruska

Litva začne sestřelovat meteorologické balony, které na její území pronikají z Běloruska a opakovaně tam narušily leteckou dopravu. Podle agentury Reuters to oznámila premiérka Inga Ruginienéová. Litevské úřady z incidentů obviňují běloruské pašeráky cigaret, kteří podle nich kontraband posílají v malých horkovzdušných balonech. Podporu Litvě vyjádřila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Turecko koupí od Britů dvacet bojových letadel Eurofighter Typhoon

Turecko pořídí v Británii dvacet bojových letounů Eurofighter Typhoon za osm miliard liber (v přepočtu 223 miliard korun), oznámila britská vláda, podle které dohodu v pondělí v Ankaře podepsali britský premiér Keir Starmer a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Montáž letounů se uskuteční v Británii, což podpoří tamní průmysl.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Ukrajina rozšíří útoky v hloubi Ruska, řekl Zelenskyj

Ukrajina rozšíří své útoky v hloubi Ruska, uvedl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po poradě vrchního velení, které se zúčastnili i výrobci zbraní. Zelenskyj připomněl, že za ruskou válku proti Ukrajině už platí konkrétní cenu ruské rafinérie, které se staly terčem ukrajinských úderů.
před 5 hhodinami

Polskou opoziční stranu dostihl skandál s obchody s pozemky z konce její vlády

Předseda nejsilnější polské opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński v pondělí pozastavil členství ve straně dvěma poslancům, Robertu Telusovi a Rafalovi Romanowskému. Reagoval na odhalení médií, že v závěru vlády PiS v roce 2023 ministerstvo zemědělství prodalo soukromé firmě pozemek, přes který má vést důležitá trať. Hodnota pozemku může zakrátko závratně vzrůst, upozornil server Wirtualna Polska.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...