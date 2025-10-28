Západ Turecka zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů

Západ Turecka v pondělí pozdě večer zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů, informovala americká geologická služba USGS. Agentura AP napsala, že zatím nejsou informace o mrtvých či zraněných.
Zemětřesení oblastí poblíž města Sindirgi, které leží asi dvě hodiny cesty autem severovýchodně od Izmiru, otřáslo ve 22:48 místního času (20:48 SEČ). Ohnisko otřesů se nacházelo osm kilometrů pod povrchem.
AP s odvoláním na úřady sdělila, že se v důsledku zemětřesení, které bylo cítit i v Istanbulu, zřítily nejméně tři budovy. Soukromá televize NTV uvedla, že to byla trojice staveb, které poškodily dřívější otřesy. O obětech zatím nejsou zprávy.
Oblast kolem Sindirgi už v srpnu zasáhlo zemětřesení o síle 6,1 stupně, které si vyžádalo jeden život a desítky zraněných.