Zákaz nedělního prodeje v Polsku možná čeká změna. Odbory se bouří

Události: V Polsku by se mohl opět povolit nedělní prodej (zdroj: ČT24)

V Polsku by se mohl částečně obnovit nedělní prodej. Už šest let musí až na výjimky zůstávat tamní prodejny poslední den v týdnu zavřené. Zákon přijatý minulou konzervativní vládou chce ta současná zmírnit. O nedělích by si lidé mohli nakoupit dvakrát za měsíc. Proti jsou odbory, možnou změnu ale vítají zaměstnavatelé.