Za pád lanovky na severu Itálie, při kterém před čtyřmi lety zahynulo čtrnáct cestujících, byli odsouzeni tři lidé. Soud schválil dohodu mezi obžalobou a obžalovanými, napsala agentura ANSA. Dva lidé byli zproštěni viny.
Za smrtelný pád lanovky v Itálii byli odsouzeni tři lidé
Ve čtvrtek soud schválil dohodu, která znamená trest tři roky a deset měsíců odnětí svobody provozovateli zařízení Luigimu Nerinimu, čtyři roky a jedenáct měsíců odnětí svobody provoznímu řediteli Enricovi Perocchiovi a čtyři roky a pět měsíců odnětí svobody vedoucímu provozní směny Gabrielovi Tadinimu. Zproštěni viny byli obžalovaní zástupci firmy Leitner, která prováděla mimořádnou údržbu zařízení.
Nehodu, která se stala v květnu roku 2021 u vrcholu Mottarone na břehu jezera Maggiore, přežilo jedno dítě. Podle vyšetřování se přetrhlo lano a nezafungovaly ani záchranné brzdy. Kabina lanovky dopadla do lesnatého a těžko přístupného terénu.
Tadini se již dříve doznal, že na záchranné brzdy umístil zařízení, které zablokovalo jejích správné fungování kvůli předchozím provozním problémům lanovky. Nerini a Perocchio vinu na nehodě spíše popírali. Prokuratura odůvodnila dohodu o trestu tím, že se chtěla vyhnout dlouhému procesu, který by byl citově náročný pro pozůstalé.
Výše trestu je taková, že při započítání zmírnění, se kterými počítají italské zákony, nikdo z odsouzených zřejmě nepůjde do vězení, píše agentura ANSA.
Jediným přeživším nehody byl chlapec, jehož rodiče a sourozenec při pádu lanovky zahynuli. O chlapce se rozhádaly různé větve jeho rodiny a jeho dědeček ho unesl do Izraele, odkud se však později vrátil do Itálie. Advokáti dosáhli pro chlapce odškodnění ve výši tří milionů eur (75 milionů korun), napsala před rokem italská média.