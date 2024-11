Za maďarštinu na poště pokuta. Šimkovičová předložila nový návrh zákona

Slovenské ministerstvo kultury navrhlo novelu zákona, který by prosadil přísnější pravidla pro užívání jazyka. Ministerstvo požaduje povinnou slovenštinu na poštách nebo v dopravě a výrazně zvyšuje pokuty za porušení. Kritici mluví o omezení práv menšin. Situaci a probíhající politickou diskuzi pečlivě sleduje maďarská menšina i vláda v Budapešti.

„Návrh novely zákona přesněji vymezuje pravidla výkonu dohledu nad dodržováním zákona o státním jazyce a posiluje kompetence orgánu dohledu, a to i v oblasti udělování sankcí,“ cituje slovenský Denník N vyjádření ministerstva.

O zákon se zajímá Budapešť

Nový zákon může postihovat i to, pokud personál na poštách či úřadech, ale i třeba v autobusech a vlacích použije jiný jazyk než slovenštinu. Podnikatelé by mohli platit v přepočtu až čtvrt milionu korun, firmy dokonce čtyři sta tisíc. „V minulosti, když se zpřísňoval právě tento jazykový zákon, tak to vždy vyvolalo velký odpor,“ varoval vedoucí redaktor maďarského webu Napunk Zoltán Szalay.

Novela může podle některých znalců zasáhnout do práv menšin – zvláště té maďarské, která má na Slovensku 460 tisíc příslušníků. O nový zákon se proto zajímá i Budapešť. „Pokud bychom v rámci tohoto procesu zaregistrovali jakoukoliv nesrovnalost, budeme ji průběžně konzultovat. Abychom předešli jakýmkoliv problémům,“ avizoval maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.