Velryba uvázlá na severu Německa má šanci se uvolnit během přílivu

Velryba, která uvázla na mělčině na severu Německa, žije, nedaří se jí ale dobře. Na tiskové konferenci to v pondělí řekli zástupci tamních úřadů a ochranáři, kteří se jí pokouší pomoci. Keporkak bude mít další šanci se osvobodit během pondělního odpoledne, kdy by měla hladina stoupnout o několik desítek centimetrů během přílivu. Osud mladého kytovce německá média už týden podrobně sledují.
„Je velmi slabá a dál slábne,“ uvedla v pondělí na tiskové konferenci mořská bioložka z ekologické organizace Greenpeace Franziska Saalmannová. Podle ní velryba uvázla na mělčině u města Wismar.
Podle oceánografa a šéfa Německého muzea moře Burkarda Bascheka stoupne v příštích čtyřech hodinách hladina moře ve Wismarské zátoce o 30 centimetrů, a keporkak tak dostane možnost se osvobodit sám. Příliv podle serveru Tide Forecast dosáhne vrcholu v 17:31 SEČ.
Pokud se to nepodaří, budou podle Bascheka ochranáři jednat o dalším postupu. „Dnes večer budeme diskutovat o tom, jak mu při umírání pomoci, jestliže nedokáže sám odplout,“ dodal.
Opakované uváznutí velryby
Poprvé velryba uvázla před týdnem na písčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. V následujících dnech se ji lidé pokoušeli vyprostit. Ve středu se malému sacímu bagru nepodařilo odstranit zpevněný písek z místa, kde kytovec ležel.
Ve čtvrtek ale dorazil silnější bagr, který vyhloubil koryto. To keporkakovi umožnilo, aby odplaval dál do moře. V sobotu ale velryba znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. V neděli se sice sama z mělčiny dostala, brzy ale nedaleko znovu uvázla.
Ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus uvedl, že se keporkak u německých břehů pohybuje už přinejmenším od 3. března. Informoval také o tom, že bude zřízena „velrybí stráž“, a vyzval, aby lidé dopřáli kytovci klid k nabrání sil.
Osud velryby pečlivě sleduje veřejnost i novináři. Od některých keporkak dostal jméno Finn. Souvisí to nejspíše s počátečním omylem, kdy si záchranáři mysleli, že jde o plejtváka myšoka (Finnwal), pak se ale ukázalo, že je to keporkak (Buckelwal). Později se ovšem ujalo spíše jméno Timmy podle města Timmendorfer Strand, u kterého velryba uvázla poprvé.