Velryba uvázlá na severu Německa má šanci se uvolnit během přílivu


Zdroj: ČTK, Tide Forecast

Velryba, která uvázla na mělčině na severu Německa, žije, nedaří se jí ale dobře. Na tiskové konferenci to v pondělí řekli zástupci tamních úřadů a ochranáři, kteří se jí pokouší pomoci. Keporkak bude mít další šanci se osvobodit během pondělního odpoledne, kdy by měla hladina stoupnout o několik desítek centimetrů během přílivu. Osud mladého kytovce německá média už týden podrobně sledují.

„Je velmi slabá a dál slábne,“ uvedla v pondělí na tiskové konferenci mořská bioložka z ekologické organizace Greenpeace Franziska Saalmannová. Podle ní velryba uvázla na mělčině u města Wismar.

Velryba uvázlá na mělčině u severoněmeckého Wismaru
Zdroj: REUTERS/Greenpeace

Podle oceánografa a šéfa Německého muzea moře Burkarda Bascheka stoupne v příštích čtyřech hodinách hladina moře ve Wismarské zátoce o 30 centimetrů, a keporkak tak dostane možnost se osvobodit sám. Příliv podle serveru Tide Forecast dosáhne vrcholu v 17:31 SEČ.

Pokud se to nepodaří, budou podle Bascheka ochranáři jednat o dalším postupu. „Dnes večer budeme diskutovat o tom, jak mu při umírání pomoci, jestliže nedokáže sám odplout,“ dodal.

Opakované uváznutí velryby

Poprvé velryba uvázla před týdnem na písčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. V následujících dnech se ji lidé pokoušeli vyprostit. Ve středu se malému sacímu bagru nepodařilo odstranit zpevněný písek z místa, kde kytovec ležel.

Ve čtvrtek ale dorazil silnější bagr, který vyhloubil koryto. To keporkakovi umožnilo, aby odplaval dál do moře. V sobotu ale velryba znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. V neděli se sice sama z mělčiny dostala, brzy ale nedaleko znovu uvázla.

Ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus uvedl, že se keporkak u německých břehů pohybuje už přinejmenším od 3. března. Informoval také o tom, že bude zřízena „velrybí stráž“, a vyzval, aby lidé dopřáli kytovci klid k nabrání sil.

Osud velryby pečlivě sleduje veřejnost i novináři. Od některých keporkak dostal jméno Finn. Souvisí to nejspíše s počátečním omylem, kdy si záchranáři mysleli, že jde o plejtváka myšoka (Finnwal), pak se ale ukázalo, že je to keporkak (Buckelwal). Později se ovšem ujalo spíše jméno Timmy podle města Timmendorfer Strand, u kterého velryba uvázla poprvé.

Aktuálně z rubriky Svět

Do Sýrie by se mohlo z Německa vrátit 80 procent Syřanů, předvídá Merz

Do Sýrie by se mělo v příštích třech letech vrátit 80 procent Syřanů žijících nyní v Německu. Po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šaráem to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Spolková republika má dle něj zájem na tom, aby v zemi zůstali dobře integrovaní Syřané. Naopak trestané občany Sýrie chce Merz do vlasti deportovat co nejdříve. V Německu žije s různým statusem téměř milion Syřanů, většina do země přišla během uprchlické vlny v letech 2015 a 2016.
před 26 mminutami

V Lotyšsku přibývá podvodů s QR kódy

Každým rokem jsou QR kódy stále populárnější. Jsou velmi praktické pro rychlý přístup k informacím i provádění plateb a dají se využít i k mnoha dalším účelům. S rostoucí oblibou je ale stále častěji zneužívají i podvodníci, kteří vytvářejí falešné QR kódy, informoval 29. března Lotyšský rozhlas.
před 26 mminutami

Izrael bombardoval předměstí Bejrútu, dva lidi zabil na jihu Libanonu

Izraelský útok na centrum islámského zdravotního výboru spravovaného teroristickým hnutím Hizballáh v jiholibanonské oblasti Súr (také Týr či Týros) zabil nejméně jednoho člověka a dalšího zranil. Ve stejném regionu zasáhl izraelský letecký úder stanoviště libanonské armády, jeden voják zemřel a několik dalších bylo zraněno. Izraelská armáda v pondělí bombardovala i nejméně sedm čtvrtí na jižním předměstí Bejrútu. Izrael tvrdí, že cílí na infrastrukturu Hizballáhu, v oblasti však žije i civilní obyvatelstvo.
12:16Aktualizovánopřed 28 mminutami

Ruský tanker je u pobřeží Kuby, Trump proti tomu podle Reuters nemá výhrady

Ruský tanker s ropou pluje podél severního pobřeží Kuby a míří do přístavu Matanzas, vyplývá to z údajů služby pro sledování lodí Marine Traffic. Americký prezident Donald Trump, který na ostrovní zemi v lednu uvalil ropné embargo, nyní prohlásil, že nemá výhrady proti tomu, aby cizí země Kubu zásobovaly. Podle agentury Reuters tak Trump naznačil změnu přístupu vůči Havaně. Kreml v pondělí připlutí ruského tankeru ke Kubě uvítal s tím, že Moskva bude pracovat na dalších dodávkách ropy na karibský ostrov.
před 43 mminutami

Trump hrozí zničením íránských elektráren i ostrova Charg

USA zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Na sociální síti to napsal americký prezident Donald Trump. Washington dle něj vede jednání s „novým a rozumnějším režimem“ v Teheránu, během nichž „došlo k významnému pokroku“.
02:48Aktualizovánopřed 46 mminutami

Íránské drony poškodily radarový letoun amerického letectva, píše BBC

Na letecké základně v Saúdské Arábii bylo zničeno americké letadlo Boeing E3 Sentry, které disponuje otáčivým radarem, napsala veřejnoprávní stanice BBC s odkazem na ověřené snímky. Daný stroj poskytuje velení informace o rozložení sil na bojišti v reálném čase, a proto je klíčový pro řízení bojových operací. Írán uvedl, že letoun zasáhl dronem Šáhed. Americká armáda situaci dosud nekomentovala.
před 3 hhodinami

Španělsko uzavřelo vzdušný prostor pro všechny lety spojené s válkou proti Íránu

Španělská vláda uzavřela vzdušný prostor své země pro všechny lety, které souvisejí s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu. Vláda v Madridu rozhodnutí zdůvodňuje tím, že se konfliktu nechce žádným způsobem účastnit.
před 4 hhodinami
