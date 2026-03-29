Na severu Německa se znovu snaží zachránit uvázlou velrybu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ochránci přírody na severu Německa se znovu pokoušejí pomoci velrybě, která uvázla na mělčině v zátoce u města Wismar. Během noci se keporkak dokázal na chvíli sám uvolnit, pak ale uvázl znovu. Osud tohoto mořského živočicha už skoro týden podrobně sledují německá média. V pátek se kytovec asi po pěti dnech dokázal rozpohybovat v moři o několik desítek kilometrů západně u města Timmendorfer Strand.

V neděli dopoledne ke keporkakovi vypluli odborníci na policejním nafukovacím člunu, aby zjistili, v jakém stavu velryba je. Nemohou používat motor, protože tito mořští savci jsou velmi citliví na hluk. Podle agentury DPA je zvíře jen několik stovek metrů od pevniny a nedaleko něho je hluboké koryto.

Je ale oslabené a jeho pokožka je mimořádně poškozená, uvedl mořský biolog Thilo Maack z organizace Greenpeace. „Aby velryba měla ještě vůbec nějakou šanci, musí se dostat rychle pryč,“ podotkl.

Server focus.de píše, že i pokud by se keporkak znovu uvolnil sám, je pro něj pohyb v zálivu u Wismaru, kde je mnoho mělčin, nebezpečný. Policisté a ochránci přírody z organizací Greenpeace a Sea Shephard se připravují, že v případě nutnosti rychle zablokují přístup k přístavu ve Wismaru, aby keporkak nemohl vplout ještě hlouběji do zátoky.

Velryba na severu Německa znovu uvázla na mělčině
Keporkak poblíž německého pobřeží na snímku z 27. 3. 2026

Poprvé velryba uvázla na písčině nedaleko Lübecku zřejmě v noci na pondělí. V následujících dnech se ji lidé pokoušeli vyprostit. Ve středu se malému sacímu bagru nepodařilo odstranit zpevněný písek z místa, na kterém kytovec ležel. Ve čtvrtek ale dorazil silnější bagr, který vyhloubil koryto umožňující keporkakovi samostatně odplavat dál do moře.

To vše se odehrává za velkého zájmu novinářů, z nichž někteří keporkaka pojmenovali Finn. Souvisí to nejspíše s počátečním omylem, kdy si záchranáři mysleli, že jde o plejtváka myšoka (Finnwal), pal se ale ukázalo, že je to keporkak (Buckelwal). Jméno Finn už ovšem keporkakovi zůstalo.

Keporkak Finn se zařadil mezi zvířata, která se stala mediálními hvězdami. V minulosti byl miláčkem německých novinářů i veřejnosti například lední medvěd Knut, který se před dvaceti lety narodil v berlínské zoo a na kterého se přišlo podívat jedenáct milionů lidí.

Uhynul ale v roce 2011 v důsledku zánětu mozku. Hrdinkou byla také chobotnice Paul, která dokázala předpovídat výsledky důležitých fotbalových zápasů. „Příběhy o zvířatech jsou jednoduché – nemusíte si klást žádné otázky a cítíte k nim hlubokou sympatii, která nevyžaduje další pátrání,“ tvrdí podle agentury DPA filozof Kai Denker.

Uvázlá velryba se uvolnila z německé mělčiny
Aktivista za práva zvířat Robert Marc Lehmann stojí vedle keporkaka, který uvázl na mělčině

Ruské úřady tvrdí, že ukrajinské drony znovu zasáhly významný přístav Usť-Luga

„Žádní králové,“ znělo opět z tisíců protestů napříč USA

Policie dopadla čtvrtou osobu podezřelou z teroru v Pardubicích. Soud ji poslal do vazby

Po měsíci válku většina americké veřejnosti kritizuje, izraelská ji podporuje

Desetitisíce lidí v Londýně protestovaly proti krajní pravici

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

WP: Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu

Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu, nejednalo by se však o plnohodnotnou invazi, nýbrž o nájezdy speciálních jednotek a pěchoty. Zatím ale není jasné, jestli americký prezident Donald Trump schválí všechny, některé, nebo žádné z plánů ministerstva obrany, napsal v sobotu deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké představitele. Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf v reakci uvedl, že Teherán je na pozemní útok USA připraven.
03:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Íránské revoluční gardy pohrozily útokem na americké univerzity v regionu

Íránské revoluční gardy v neděli pohrozily, že se zaměří na americké univerzity na Blízkém východě, pokud USA do pondělního poledne (10:30 SELČ) neodsoudí ostřelování univerzit. Americko-izraelské údery totiž podle gard zničily dvě íránské univerzity, napsala agentura AFP. Agentura Reuters naopak uvedla, že gardy pohrozily útokem na dvě izraelské nebo americké vysoké školy kvůli útoku na jednu íránskou univerzitu. Izrael a USA útočí od konce února na Írán, který provádí odvetné údery v regionu.
01:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ruské úřady tvrdí, že ukrajinské drony znovu zasáhly významný přístav Usť-Luga

Gubernátor ruské Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko tvrdí, že ukrajinské drony zasáhly významný přístav Usť-Luga. Jen z několik kilometrů vzdáleného estonského města Narva byl vidět stoupající dým po požárech v areálu. Je to už několikátý útok Kyjeva na Usť-Lugu za poslední dny. Rusko také pokračovalo v úderech na Ukrajinu. Při ruském dronovém útoku na Mykolajivskou oblast bylo zraněno deset lidí, oznámil šéf regionální vojenské správy Vitalij Kim.
09:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoEuroposlanci chtějí zakázat AI aplikace na „svlékání“ bez souhlasu

Europoslanci prosazují zákaz takzvaných svlékacích aplikací, které pomocí umělé inteligence vytvářejí falešné erotické snímky skutečných lidí. Reagují i na nedávný skandál kolem chatbotu Grok. V Česku je zneužití identity k výrobě pornografie a jejímu šíření od ledna trestným činem.
před 6 hhodinami

„Žádní králové,“ znělo opět z tisíců protestů napříč USA

Ve Spojených státech se pod názvem No Kings, neboli Žádní králové, konala další vlna demonstrací proti politice amerického prezidenta Donalda Trumpa. Sobotních shromáždění se zúčastnilo nejméně osm milionů lidí. Podle organizujícího hnutí No Kings jde o rekordní účast, napsala v neděli agentura AFP. Dvě předchozí vlny protestů měly dvanáct milionů účastníků.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

STVR odmítla odvysílat předávání hudebních cen kvůli obsahu projevů

Veřejnoprávní Slovenská televize a rozhlas (STVR) se rozhodla neodvysílat plánovaný záznam z 18. ročníku udílení hudebních cen Radio_Head Awards. Informoval o tom server Aktuality. Předávání v pátek večer uspořádala hudební rozhlasová stanice Rádio_FM, která je součástí STVR. Vedení sloučené televize a rozhlasu krok odůvodnilo tím, že někteří účinkující prezentovali osobní a politické postoje. Zpěvačka oceněné kapely Fallgrapp Nora Ibsenová postup televize ostře kritizovala a položila otázku, zda nejde o cenzuru v přímém přenosu.
před 12 hhodinami

Jemenští hútíové poprvé od začátku války v Íránu odpálili raketu na Izrael

Jemenští hútíové, kteří jsou spojenci Íránu, poprvé od začátku nynější války na Blízkém východě vypálili raketu na Izrael. O útoku z Jemenu v sobotu časně ráno informoval Izrael a o něco později se k němu hútíové přihlásili, uvedla agentura Reuters, podle níž se tak zvyšuje pravděpodobnost, že konflikt přeroste do ještě širší regionální konfrontace.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
