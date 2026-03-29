Na severu Německa se znovu snaží zachránit uvázlou velrybu

Ochránci přírody na severu Německa se znovu pokoušejí pomoci velrybě, která uvázla na mělčině v zátoce u města Wismar. Během noci se keporkak dokázal na chvíli sám uvolnit, pak ale uvázl znovu. Osud tohoto mořského živočicha už skoro týden podrobně sledují německá média. V pátek se kytovec asi po pěti dnech dokázal rozpohybovat v moři o několik desítek kilometrů západně u města Timmendorfer Strand.
V neděli dopoledne ke keporkakovi vypluli odborníci na policejním nafukovacím člunu, aby zjistili, v jakém stavu velryba je. Nemohou používat motor, protože tito mořští savci jsou velmi citliví na hluk. Podle agentury DPA je zvíře jen několik stovek metrů od pevniny a nedaleko něho je hluboké koryto.
Je ale oslabené a jeho pokožka je mimořádně poškozená, uvedl mořský biolog Thilo Maack z organizace Greenpeace. „Aby velryba měla ještě vůbec nějakou šanci, musí se dostat rychle pryč,“ podotkl.
Server focus.de píše, že i pokud by se keporkak znovu uvolnil sám, je pro něj pohyb v zálivu u Wismaru, kde je mnoho mělčin, nebezpečný. Policisté a ochránci přírody z organizací Greenpeace a Sea Shephard se připravují, že v případě nutnosti rychle zablokují přístup k přístavu ve Wismaru, aby keporkak nemohl vplout ještě hlouběji do zátoky.
Poprvé velryba uvázla na písčině nedaleko Lübecku zřejmě v noci na pondělí. V následujících dnech se ji lidé pokoušeli vyprostit. Ve středu se malému sacímu bagru nepodařilo odstranit zpevněný písek z místa, na kterém kytovec ležel. Ve čtvrtek ale dorazil silnější bagr, který vyhloubil koryto umožňující keporkakovi samostatně odplavat dál do moře.
To vše se odehrává za velkého zájmu novinářů, z nichž někteří keporkaka pojmenovali Finn. Souvisí to nejspíše s počátečním omylem, kdy si záchranáři mysleli, že jde o plejtváka myšoka (Finnwal), pal se ale ukázalo, že je to keporkak (Buckelwal). Jméno Finn už ovšem keporkakovi zůstalo.
Keporkak Finn se zařadil mezi zvířata, která se stala mediálními hvězdami. V minulosti byl miláčkem německých novinářů i veřejnosti například lední medvěd Knut, který se před dvaceti lety narodil v berlínské zoo a na kterého se přišlo podívat jedenáct milionů lidí.
Uhynul ale v roce 2011 v důsledku zánětu mozku. Hrdinkou byla také chobotnice Paul, která dokázala předpovídat výsledky důležitých fotbalových zápasů. „Příběhy o zvířatech jsou jednoduché – nemusíte si klást žádné otázky a cítíte k nim hlubokou sympatii, která nevyžaduje další pátrání,“ tvrdí podle agentury DPA filozof Kai Denker.