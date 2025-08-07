Tým amerického viceprezidenta JD Vance požádal členy amerického ženijního vojska (USACE), aby zvýšili hladinu řeky Little Miami River, kde poté Vance jezdil na kajaku během rodinné dovolené. Žádost podala Tajná služba Spojených států (USSS) s cílem zajistit bezpečnou navigaci viceprezidentovy ochranky během viceprezidentova pobytu ve státě Ohio, uvedl deník The Guardian. Podle něj událost vyvolává otázky ohledně zneužívání amerických veřejných služeb.
Vance jezdil na kajaku v řece, kde tajná služba nechala zvýšit hladinu
Zdroj listu The Guardian anonymně sdělil, že důvodem pro požadavek o zvýšení hladiny nebyla pouze podpora Vanceovy ochranky z řad USSS, ale také vytvoření „ideálních podmínek pro jízdu na kajaku“. List uvedl, že toto tvrzení nemohl nezávisle ověřit.
Není neobvyklé, že USACE upravuje odtok v řekách pro využití veřejnosti – například pro komunitní akce nebo výcvik záchranářů. Podle anonymního zdroje se však vypouštění obecně neprovádí ani pro jednotlivce, ani na individuální žádost.
Vance byl v Ohiu spatřen na své 41. narozeniny 2. srpna, píše The Guardian s odvoláním na příspěvky na sociálních sítích, na kterých je viceprezident vidět na řece, která je odtokem z jezera Caesar Creek Lake. Veřejně dostupné údaje americké geologické služby (USGS) ukazují náhlý nárůst hladiny řeky a odpovídající pokles hladiny jezera během prvních srpnových dnů, kdy Vance trávil dovolenou v Ohiu.
Reakce americké administrativy
Podle The Guardian tato zpráva vyvolává otázky, zda Vanceův úřad nevyužil veřejnou infrastrukturu pro jeho osobní rekreaci v době, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podnikla škrty ve výši miliard dolarů ve státní správě, zahraniční pomoci a vědeckém výzkumu. Kancelář viceprezidenta na žádost deníku o komentář nereagovala.
Tajná služba uvedla, že úzce spolupracovala s ministerstvem přírodních zdrojů státu Ohio a USACE na přípravě plánu, který měl zajistit bezpečný provoz motorových plavidel a zásahových jednotek během nedávné návštěvy. Dodala, že nemůže sdělit podrobnosti.