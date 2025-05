Válečná loď KLDR se rozbila při spouštění na vodu, Kim tomu přihlížel

Není jasné, jaký trest hrozí osobám, které budou označeny za viníky nehody, ale stav lidských práv v autoritářské Severní Koreji je žalostný, podotýká zpravodajský server BBC News. Podle aktivistů mohou být lidé uvězněni téměř za cokoli – od sledování jihokorejského DVD až po pokus o zběhnutí.

Minulý měsíc Severní Korea provedla podle KCNA první zkušební střelbu ze svého nového torpédoborce třídy Čche Hjon, jehož slavnostnímu spuštění na vodu v přístavním městě Nampcho o něco dříve také přihlížel Kim. Jihokorejští pozorovatelé podle agentury Jonhap upozornili na to, že raketové a radarové systémy torpédoborce se podobají těm, které byly vyrobeny v Rusku. To vyvolalo spekulace, že Pchjongjang dostává technologickou pomoc z Moskvy za vyslání svých občanů do bojů proti napadené Ukrajině.