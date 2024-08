V Srbsku protestovaly desetitisíce lidí proti těžbě lithia

Desítky tisíc lidí se v sobotu sešly v centru srbského hlavního města a požadovaly zastavení projektu na těžbu lithia společnosti Rio Tinto na západě země kvůli obavám, že by těžba mohla způsobit znečištění půdy a vody v okolí. Vládní představitelé označují protesty za politicky motivované, jejich cílem má podle nich být svrhnout prezidenta Aleksandara Vučiće a jeho kabinet.

Země minulý měsíc obnovila firmě Rio Tinto licenci na rozvoj lithiového dolu, který má být největším v Evropě. Stalo se tak dva roky poté, co předchozí vláda proces zastavila kvůli obavám ekologů. Rozhodnutí vyvolalo celonárodní protesty ve městech po celém Srbsku. Protestující dali vládě lhůtu na zákaz průzkumu a těžby lithia, která skončila v sobotu.

Podpora pro ekonomiku, ale problém pro ekologii

Pokud by byl projekt za 2,4 miliardy amerických dolarů (55,5 miliardy korun) realizován, mohl by pokrýt až devadesát procent současné potřeby lithia v Evropě. Z firmy Rio Tinto by pak udělal jednoho z předních světových producentů lithia, které je důležité při výrobě baterií pro elektromobily či mobilní zařízení.

Vládní představitelé tvrdí, že lithiový důl by podpořil srbskou ekonomiku. Ekologové však varují, že cena za to by byla příliš vysoká.

Vučić, německý kancléř Olaf Scholz a evropský komisař pro energetiku Maroš Šefčovič 19. července podepsali dohodu, která má výrobcům z členských států Evropské unie umožnit přístup k surovinám vytěženým v Srbsku, včetně lithia. Dohoda má snížit závislost EU na dovozu z Ameriky a Asie.