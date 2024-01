V Rusku stoupl počet politických vězňů. Opozice je podporuje psaním dopisů

Stovkám odpůrců Putinova režimu do vězení píše stále více Rusů. „Pro politické vězně jsou dopisy tím nejdůležitějším, protože je to jedna z mála věcí, které je spojují se svobodou. Díky nim se mohou stále cítit jako lidé. Nejsou jen jmény, příjmeními, datem narození nebo kriminálním případem,“ uvedla pisatelka dopisů.

Zatímco někteří lidé vězňům píší vzkazy z domova, jiní se scházejí v moskevské centrále strany Jabloko. „Mají důkaz, že dělají vše, co mohou, že i ostatním na tom záleží. To je samo o sobě důležitým politickým činem,“ prohlásil předseda strany Nikolaj Rybakov.

S některými lidmi, kteří píší politickým vězňům, v srpnu natáčela Česká televize. Psaní dopisů uvězněným v Rusku není trestné, vyžaduje to ale dávku odvahy, stejně jako vystoupení před kamerou západního média. „Nejsem připraven vykřikovat, že všechno brzy skončí a Putin rychle zmizí. Ani že rychle vyhrajeme a budou propuštěni všichni političtí vězni,“ pronesl podporovatel ruské demokratické opozice Ilja Stěpanov.

Navalného úřady přesunuly na Sibiř

Zatímco počet politických vězňů v Rusku vzrostl, režim tamního vládce Vladimira Putina přitvrzuje i vůči těm, kteří už za mřížemi jsou. Úřady přemístily do sibiřské věznice s maximální ostrahou opozičního aktivistu Vladimira Kara-Murzu, jenž byl odsouzen za vlastizradu a údajnou lež o ruské invazi na 25 let vězení.

Za polárním kruhem v prosinci skončil také opoziční politik Alexej Navalnyj, jenž byl poslán za mříže na devatenáct let, a to mimo jiné za extremismus. Jeho spolupracovníci o něm několik týdnů nic nevěděli, podle nich Putin nechal nejznámějšího kritika Kremlu kvůli blížícím se prezidentským volbám přemístit do jedné z nejdrsnějších ruských věznic, které se přezdívá „Polární vlk“.