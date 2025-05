V parlamentních volbách v Portugalsku podle odhadů vyhrála vládnoucí koalice

Portugalská vládnoucí středopravá Demokratická aliance (AD) podle odhadů zveřejněných po uzavření volebních místností získala v předčasných volbách nejvíce hlasů, ale nedosáhne na parlamentní většinu. Podle agentury Reuters to vyplývá ze tří odhadů, které AD přisuzují 29 až 35 procent hlasů.

Na podnikání orientovaná Liberální iniciativa (IL), kterou někteří analytici označují za možného koaličního partnera AD, podle odhadů získá čtyři až osm procent hlasů. Koalice by tak byla možná za předpokladu, že se obě strany umístí v horní hranici odhadovaných výsledků, poznamenal Reuters.

Portugalci v neděli už potřetí od roku 2022 volili své poslance do 230členného jednokomorového parlamentu. Premiér Montenegro byl ústřední postavou předvolební kampaně, neboť sám vyvolal předčasné volby, když v březnu požádal parlament o vyslovení důvěry vládě, kterou nezískal. Učinil tak poté, co se v tisku několik týdnů psalo o jeho možném střetu zájmů kvůli rodinné poradenské firmě. Kauza se ale týká let, kdy nezastával žádnou vládní funkci.