Indická policie zatkla majitele farmaceutické firmy Sresan Pharmaceutical Manufacturer, která vyrábí sirup proti kašli, po jehož požití zřejmě zemřelo nejméně sedmnáct dětí, píše Reuters.
V Indii zatkli majitele farmaceutické firmy spojené s úmrtím dětí
Děti, kterým bylo všem méně než pět let, zemřely během uplynulého měsíce ve státě Mahjapradéš po konzumaci sirupu proti kašli, který obsahoval toxický diethylenglykol v množství 500násobně vyšším, než je povolený limit. Sirup Coldrif byl mezitím zakázán v několika částech Indie.
Majitel farmaceutické firmy S. Ranganáthan byl zatčen ve středu v Čennaí a ve čtvrtek má být předveden před soud. Podle zákona musí indičtí výrobci léků testovat každou šarži surovin i konečný produkt.
Vývoz sirupu proti kašli vyžaduje od roku 2023 další testy v laboratořích schválených vládou. K tomuto kroku přiměly vládu případy z uplynulých let, kdy byly s indickými sirupy proti kašli spojovány případy úmrtí dětí v Gambii, Uzbekistánu či Kamerunu.
„Lékárna světa“
Indie, která si díky masivnímu farmaceutickému průmyslu vysloužila přezdívku „lékárna světa“, čelí opakovaně kritice za kvalitu svých farmaceutických vývozů.
Indie dodává 40 procent generických léků používaných ve Spojených státech, 25 procent všech léků používaných v Británii a více než 90 procent všech léků v mnoha afrických zemích, uvádí indický úřad pro regulaci léčiv.