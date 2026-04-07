V Dauhá byly slyšet výbuchy, v Bahrajnu znějí sirény


7. 4. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Kvůli sílícímu napětí mezi Íránem a USA vyzval Kuvajt své občany, aby od půlnoci (23:00 SELČ) zůstali doma a nevycházeli až do středečního rána. Bahrajn mezitím podle AFP oznámil, že provoz v přístavu Chalífa bin Salmán bude od středy dočasně pozastaven. Výbuchy byly podle agentury večer slyšet v katarském Dauhá, v Bahrajnu se rozezněly sirény. Děje se tak před vypršením ultimáta prezidenta USA Donalda Trumpa, který Íránu pohrozil zničením „celé jeho civilizace.“ Exploze zněly také v iráckém Bagdádu.

„Ministerstvo vnitra informuje občany a cizince s trvalým pobytem, že je naprosto nezbytné zůstat doma a vyhnout se vycházení ven, s výjimkou případů absolutní nutnosti, a to od půlnoci v noci z úterý 7. dubna do šesti hodin ráno ve středu 8. dubna,“ uvedl resort. Podle kuvajtské agentury budou v zemi v tuto dobu také zavřeny všechny obchody.

Významný přístav Chalífa bin Salmán v Bahrajnu ve středu brzy ráno omezí lodní provoz. „Neustále přizpůsobujeme svůj provoz aktuální situaci, a proto jsme v posledních týdnech v případě potřeby provoz dočasně pozastavili,“ uvedla podle AFP společnost APM Terminals Bahrain, která přístav provozuje.

Americké velvyslanectví v Rijádu v úterý upozornilo své občany, kteří chtějí letos podniknout muslimskou pouť do Mekky v Saúdské Arábii, aby kvůli bezpečnostním rizikům cestu přehodnotili.

Nové údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg
Univerzitní budova v Teheránu poničená útoky (7. dubna 2026)

Exploze v Bagdádu

Výbuchy zněly v úterý večer podle zdrojů zpravodajských agentur také v centru iráckého Bagdádu. Podle zdrojů AFP až pět explozí zaznělo v centru irácké metropole, kde se nachází americké velvyslanectví. Zdroje agentury Reuters zas uvádějí, že raketový útok mířil na logistické centrum Spojených států na mezinárodním letišti v irácké metropoli. Dosud není jasné, zda si útoky vyžádaly oběti.

Od začátku americko-izraelské války proti Íránu se velvyslanectví a logistické centrum USA v Iráku opakovaně stávají terčem raket a dronů proíránských milic. Většinu těchto útoků však zachytila protivzdušná obrana.

Irák je zemí s třetím největším počtem mrtvých v této válce po Íránu a Libanonu. Podle pondělní zprávy agentury Reuters tam při úderech zahynulo přes 100 lidí. Mezi oběťmi jsou civilisté, členové proíránských milic i příslušníci iráckých a kurdských bezpečnostních složek.

Vzdušný útok zasáhl ambasádu USA v Iráku, píší média
Americká ambasáda v iráckém Bagdádu, 14. března 2026

Trumpovo ultimátum

Americký prezident Trump Íránu pohrozil, že USA zničí všechny íránské elektrárny a mosty, pokud Teherán do úterý nepřijme dohodu, která by mu vyhovovala. Taková dohoda musí podle šéfa Bílého domu zahrnovat i otevření Hormuzského průlivu.

Trump v úterý na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se v úterý večer (v noci na středu SELČ) ukáže.

Viceprezident Mohammad Rezá Áref reagoval slovy, že Írán je připraven na „všechny možné scénáře“.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na židovský stát a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg

15:22Aktualizovánopřed 54 mminutami
V Sydney zadrželi hrdinu z Afghánistánu, viní ho z válečných zločinů

před 2 hhodinami
Systém důchodového pojištění by letos podle ministerstva měl skončit v plusu

před 3 hhodinami
Ministerstvo určilo maximální ceny paliv

03:11Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán během dne zvyšovaly

09:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Cílem Trumpa je Írán bez jádra. Co bude po ultimátu, neví nikdo, míní Pojar

před 3 hhodinami
Ukrajina informuje o devíti zabitých po ruských útocích. Oběti hlásí i Rusko

11:30Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

14:40Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg

Po izraelsko-americkém úderu na severozápadě země Írán v úterý uzavřel dálnici spojující Tabríz s Teheránem, píše AFP. Zasaženy byly podle Reuters také železnice a mosty v různých částech země. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že na mosty a železnice útočilo izraelské letectvo. Infrastrukturu podle něj využívaly íránské revoluční gardy. Místa úderů však podle AFP neupřesnil. Útok postihl i íránský strategický ostrov Charg. Americký prezident Donald Trump pak v úterý odpoledne pohrozil „zničením celé jedné civilizace“, pokud Írán nepřistoupí na dohodu.
15:22Aktualizovánopřed 54 mminutami

Čtvrtá největší rafinérie v Rusku zastavila po ukrajinském útoku provoz, píše Reuters

Rafinérie NORSI v Nižněnovgorodské oblasti, která je čtvrtým největším podnikem tohoto druhu v Rusku, po nedělním ukrajinském útoku přerušila provoz, píše Reuters s odvoláním na dva nejmenované zdroje z branže. Agentura zároveň uvedla, že po dronovém útoku se zastavil vývoz ropy přes ruský terminál Šescharis v černomořském přístavu Novorossijsk.
21:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V Sydney zadrželi hrdinu z Afghánistánu, viní ho z válečných zločinů

Australská policie zadržela prvního a nejslavnějšího člena speciálních jednotek Bena Robertse-Smitha, kterého viní z páchání válečných zločinů v Afghánistánu. Nositel nejvíce vyznamenání ze všech žijících australských vojáků skončil v cele – podle úřadů má na svědomí vraždu nejméně pěti civilistů. Obviněný jakékoli nezákonné jednání dlouhodobě popírá.
před 2 hhodinami

„K vašim službám“. Orbán nabízel pomoc Putinovi, píše Bloomberg

Maďarský premiér Viktor Orbán nabídl loni ruskému vůdci Vladimiru Putinovi všestrannou pomoc – například s uspořádáním summitu v Budapešti o urovnání ruské agrese na Ukrajině, napsal dle agentury Reuters Bloomberg s odvoláním na přepis telefonátu mezi oběma politiky. Putin měl tehdy Orbánovi sdělit, že si velmi váží jeho „nezávislého a flexibilního“ postoje k rusko-ukrajinské válce.
15:56Aktualizovánopřed 4 hhodinami

V Polsku zadrželi dalšího člověka kvůli požáru v pardubické zbrojovce

Polská kontrarozvědka (ABW) v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP v Pardubicích zadržela dalšího člověka, informuje server TVP Info. Dotyčný údajně jiné lidi pověřil úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly v Pardubicích. ABW ho zadržela v Zelené Hoře (Zielona Góra) na západě Polska bezprostředně poté, co se vrátil z Česka.
17:35Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Ukrajina informuje o devíti zabitých po ruských útocích. Oběti hlásí i Rusko

Čtyři lidi zabil ruský útok na čtvrť Korabelnyj v ukrajinském Chersonu, dalších šest lidí je zraněných. S odvoláním na místní úřady to píše web Ukrajinska pravda. Ruské útoky na Ukrajině zabily v úterý devět lidí, včetně jednoho dítěte, píše agentura AFP. Rusko, které Ukrajinu před více než čtyřmi roky vojensky napadlo, naopak informovalo o šesti zabitých včetně dítěte při ukrajinských úderech.
11:30Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

„Jsem zde kvůli morální spolupráci USA a Maďarska,“ řekl americký viceprezident JD Vance v Budapešti během úterní tiskové konference s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Vance obvinil „bruselské byrokraty“ ze zasahování do blížících se nedělních voleb. Podle analytika Pétera Krekóa by Orbánovi víc pomohla návštěva samotného Trumpa. Spojenci maďarského premiéra požádali o pozorovatelskou misi Trumpovu Radu pro mír.
14:40Aktualizovánopřed 6 hhodinami
