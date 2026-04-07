V Dauhá byly slyšet výbuchy, v Bahrajnu znějí sirény

Kvůli sílícímu napětí mezi Íránem a USA vyzval Kuvajt své občany, aby od půlnoci (23:00 SELČ) zůstali doma a nevycházeli až do středečního rána. Bahrajn mezitím podle AFP oznámil, že provoz v přístavu Chalífa bin Salmán bude od středy dočasně pozastaven. Výbuchy byly podle agentury večer slyšet v katarském Dauhá, v Bahrajnu se rozezněly sirény. Děje se tak před vypršením ultimáta prezidenta USA Donalda Trumpa, který Íránu pohrozil zničením „celé jeho civilizace.“ Exploze zněly také v iráckém Bagdádu.
„Ministerstvo vnitra informuje občany a cizince s trvalým pobytem, že je naprosto nezbytné zůstat doma a vyhnout se vycházení ven, s výjimkou případů absolutní nutnosti, a to od půlnoci v noci z úterý 7. dubna do šesti hodin ráno ve středu 8. dubna,“ uvedl resort. Podle kuvajtské agentury budou v zemi v tuto dobu také zavřeny všechny obchody.
Významný přístav Chalífa bin Salmán v Bahrajnu ve středu brzy ráno omezí lodní provoz. „Neustále přizpůsobujeme svůj provoz aktuální situaci, a proto jsme v posledních týdnech v případě potřeby provoz dočasně pozastavili,“ uvedla podle AFP společnost APM Terminals Bahrain, která přístav provozuje.
Americké velvyslanectví v Rijádu v úterý upozornilo své občany, kteří chtějí letos podniknout muslimskou pouť do Mekky v Saúdské Arábii, aby kvůli bezpečnostním rizikům cestu přehodnotili.
Exploze v Bagdádu
Výbuchy zněly v úterý večer podle zdrojů zpravodajských agentur také v centru iráckého Bagdádu. Podle zdrojů AFP až pět explozí zaznělo v centru irácké metropole, kde se nachází americké velvyslanectví. Zdroje agentury Reuters zas uvádějí, že raketový útok mířil na logistické centrum Spojených států na mezinárodním letišti v irácké metropoli. Dosud není jasné, zda si útoky vyžádaly oběti.
Od začátku americko-izraelské války proti Íránu se velvyslanectví a logistické centrum USA v Iráku opakovaně stávají terčem raket a dronů proíránských milic. Většinu těchto útoků však zachytila protivzdušná obrana.
Irák je zemí s třetím největším počtem mrtvých v této válce po Íránu a Libanonu. Podle pondělní zprávy agentury Reuters tam při úderech zahynulo přes 100 lidí. Mezi oběťmi jsou civilisté, členové proíránských milic i příslušníci iráckých a kurdských bezpečnostních složek.
Trumpovo ultimátum
Americký prezident Trump Íránu pohrozil, že USA zničí všechny íránské elektrárny a mosty, pokud Teherán do úterý nepřijme dohodu, která by mu vyhovovala. Taková dohoda musí podle šéfa Bílého domu zahrnovat i otevření Hormuzského průlivu.
Trump v úterý na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se v úterý večer (v noci na středu SELČ) ukáže.
Viceprezident Mohammad Rezá Áref reagoval slovy, že Írán je připraven na „všechny možné scénáře“.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na židovský stát a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
Načítání...