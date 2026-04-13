Útoku v Southportu mohli dle nového vyšetřování zabránit rodiče agresora i úřady


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Útoku v britském Southportu, při kterém předloni ubodal tehdy sedmnáctiletý Axel Rudakubana tři dívky a dalších deset lidí zranil, mohli a měli podle nového vyšetřování předejít rodiče pachatele i britské úřady. Na závěry zveřejněné v pondělí upozornila agentura AP. Britský premiér Keir Starmer označil závěry vyšetřování za hluboce znepokojující a přislíbil zásadní změny.

Výsledky devítitýdenního prověřování v pondělí v 763stránkové zprávě zveřejnil bývalý soudce Adrian Fulford, který vyšetřování vedl. „Jedním z nejvýraznějších závěrů rozsáhlého vyšetřování je, že existoval obrovský počet promarněných příležitostí v průběhu mnoha let, kdy bylo možné smysluplně zasáhnout. To přímo přispělo k tomu, že se nepodařilo této katastrofě zabránit,“ upozornil Fulford.

Podle závěrů zprávy věděli o problémech s Rudakubanou policie, sociální pracovníci i pedagogové. V posledních letech byl mimo jiné odsouzen za napadení jiného dítěte ve škole hokejkou, několikrát se mu věnoval vládní protiteroristický program a u něj doma pětkrát zasahovala místní policie. Dostával psychologickou a pedagogickou podporu, ale kontakt se sociálními pracovníky přerušil. Jeho původní škola ho vyloučila, když tam přinesl nůž, do nové téměř nedocházel.

Odsouzený Axel Rudakubana na kresbě ze soudní síně

Další incident

„Až příliš často se ‚případ‘ AR (Axel Rudakubana) přehazoval z jednoho orgánu veřejné správy na druhý v kolotoči doporučení, posuzování, uzavírání případů a předání,“ sdělil Fulford, který ve zprávě zmiňuje pouze útočníkovy iniciály.

Soudce upozornil také na incident z roku 2022, kdy dotyčného policie přistihla s nožem v autobuse a on pak uvedl, že chtěl někoho bodnout, a přiznal se k pokusu o výrobu jedu. Tyto skutečnosti měly podle Fulforda vést k zatčení AR, které by pravděpodobně vyústilo v prohlídku domu a umožnilo nalézt teroristický materiál v jeho počítači.

Rudakubana byl ale propuštěn do péče svých rodičů, kteří se ho obávali a opakovaně neoznámili jeho výhrůžky ani to, že si pořídil různé nože. Fulford zdůraznil, že příbuzní útočníka by kvůli situaci, která se stala velmi složitou, neměli být démonizováni. „Jejich život doma se musel stát téměř noční můrou, protože, abych použil slova jeho vlastního otce, AR se proměnil v monstrum,“ prohlásil podle AP bývalý soudce.

Pieta za zavražděné dívky v Southportu

Starmer slibuje změny

Zpráva obsahuje 67 doporučení, jak v budoucnu zabránit podobným útokům. Starmer přislíbil, že jeho vláda změny provede a napraví „systémová selhání, která vedla k této strašné události“. „Ačkoli těmto třem holčičkám už nic život nevrátí, jsem odhodlán provést zásadní kroky, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti pro veřejnost,“ reagoval na nálezy vyšetřování.

Útočníka loni v lednu soud poslal za vraždu dívek ve věku devět, sedm a šest let nejméně na 52 let do vězení. Doživotní trest mu soud nemohl uložit, protože byl v době činu nezletilý, soudce nicméně při čtení rozsudku sdělil, že je velmi pravděpodobné, že agresor nebude z vězení nikdy propuštěn.

Po útoku Británií otřásly několikadenní výtržnosti, když se na internetu rozšířily mylné informace o tom, že podezřelý mladík je islamistický přistěhovalec. Rudakubana se přitom narodil ve Walesu do křesťanské rodiny pocházející ze Rwandy.

Král Karel III. v Southportu

Výběr redakce

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
04:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
14:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou
17:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
15:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami
17:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami
17:33Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Maďarské parlamentní volby s velkým náskokem vyhrála opoziční Tisza. Její předseda Péter Magyar řekl, že strana získala bezprecedentní mandát. Podle nynějších propočtů má velkou šanci na dosažení ústavní většiny v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny. Premiér Viktor Orbán, který v zemi vládl posledních šestnáct let, prohru své strany Fidesz uznal.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že papež Lev XIV. má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Hlava katolické církve by prý měla být Trumpovi vděčná za zvolení papežem. Papeže na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Šéf Bílého domu podle agentury AFP dodal, že není papežovým fanouškem. Lev XIV. v minulosti kritizoval kroky americké administrativy proti migraci či aktivity na Blízkém východě.
04:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Maďaři se v parlamentních volbách vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl den po pravděpodobném zisku ústavní většiny šéf vítězné strany Tisza a zřejmý budoucí premiér země Péter Magyar. Slíbil obnovení systému brzd a protivah. Jako první na řadu přijdou opatření proti korupci, oznámil. Chce tak co nejdříve dosáhnout rozmrazení přibližně 20 miliard eur (487,7 miliardy korun) z evropských peněz. Ukrajinu označil za oběť agrese, Rusko je podle něj bezpečnostní hrozbou.
14:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Soudce navrhl obžalovat manželku španělského premiéra Sáncheze

Vyšetřující soudce Juan Carlos Peinado navrhl obžalovat manželku španělského premiéra Pedra Sáncheze Begoňu Gómezovou z korupce, zneužívání vlivu, zpronevěry a neoprávněného nakládání s ochrannou známkou. Případ se dle El País týká korupční kauzy spojené i s jejím působením na madridské Univerzitě Complutense a s kontakty s veřejnými institucemi a firmami. Zatím není jasné, kdy by mělo začít hlavní líčení. Gómezová obvinění odmítá.
před 2 hhodinami

Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

Jiholibanonské město Bint Džubajl v pondělí zažilo silné boje mezi izraelskou armádou (IDF) a militantním teroristickým hnutím Hizballáh. IDF podle AFP tvrdila, že dokončila obléhání města, bojovníci Hizballáhu izraelské síly ostřelovali ve snaze zatlačit je zpět. Při izraelském úderu na středisko Červeného kříže ve městě Súr bylo zničeno několik sanitek a zahynul zraněný pacient, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelské útoky na jižní Libanon si v pondělí vyžádaly nejméně šest mrtvých a několik zraněných, uvedla agentura NNA.
17:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké blokádě, hrozí Trump

Prezident USA Donald Trump na své sociální síti v pondělí odpoledne SELČ pohrozil, že Spojené státy budou likvidovat íránské lodě, které se přiblíží k americké námořní blokádě. Velitelství americké armády CENTCOM už dříve avizovalo, že americké vojenské síly zahájí od pondělního odpoledne blokádu íránských přístavů. Armáda nicméně nebude blokovat plavbu Hormuzským průlivem těm lodím, které nesměřují z nebo do Íránu. Britská vojenská námořní služba (UKMTO) obdržela informaci, že omezení platí od 16:00 SELČ.
17:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoMagyar je hodnotově blízký konzervativnímu vidění světa, míní Vondráček

Situace po parlamentních volbách v Maďarsku, které vyhrála strana Tisza v čele s Péterem Magyarem, byla tématem Interview ČT24 s předsedou Svobodných a členem poslaneckého klubu SPD Liborem Vondráčkem. „Smíšené systémy, mám pocit, že nejsou úplně férové, nejsou tak přehledné,“ hodnotí Vondráček maďarský volební systém. Ale zároveň dodal, že na něj Maďaři mají právo. Domnívá se, že předání moci bude poklidné. Magyar je podle něj hodnotově blízký konzervativnímu vidění světa. V rozhovoru s moderátorem Jiřím Václavkem odpovídal i na otázky ohledně evropské půjčky pro Ukrajinu, kterou ve volbách nyní poražený maďarský premiér Viktor Orbán blokoval, nebo Benešových dekretů.
před 3 hhodinami
Načítání...