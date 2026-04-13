Útoku v Southportu mohli dle nového vyšetřování zabránit rodiče agresora i úřady

Útoku v britském Southportu, při kterém předloni ubodal tehdy sedmnáctiletý Axel Rudakubana tři dívky a dalších deset lidí zranil, mohli a měli podle nového vyšetřování předejít rodiče pachatele i britské úřady. Na závěry zveřejněné v pondělí upozornila agentura AP. Britský premiér Keir Starmer označil závěry vyšetřování za hluboce znepokojující a přislíbil zásadní změny.
Výsledky devítitýdenního prověřování v pondělí v 763stránkové zprávě zveřejnil bývalý soudce Adrian Fulford, který vyšetřování vedl. „Jedním z nejvýraznějších závěrů rozsáhlého vyšetřování je, že existoval obrovský počet promarněných příležitostí v průběhu mnoha let, kdy bylo možné smysluplně zasáhnout. To přímo přispělo k tomu, že se nepodařilo této katastrofě zabránit,“ upozornil Fulford.
Podle závěrů zprávy věděli o problémech s Rudakubanou policie, sociální pracovníci i pedagogové. V posledních letech byl mimo jiné odsouzen za napadení jiného dítěte ve škole hokejkou, několikrát se mu věnoval vládní protiteroristický program a u něj doma pětkrát zasahovala místní policie. Dostával psychologickou a pedagogickou podporu, ale kontakt se sociálními pracovníky přerušil. Jeho původní škola ho vyloučila, když tam přinesl nůž, do nové téměř nedocházel.
Další incident
„Až příliš často se ‚případ‘ AR (Axel Rudakubana) přehazoval z jednoho orgánu veřejné správy na druhý v kolotoči doporučení, posuzování, uzavírání případů a předání,“ sdělil Fulford, který ve zprávě zmiňuje pouze útočníkovy iniciály.
Soudce upozornil také na incident z roku 2022, kdy dotyčného policie přistihla s nožem v autobuse a on pak uvedl, že chtěl někoho bodnout, a přiznal se k pokusu o výrobu jedu. Tyto skutečnosti měly podle Fulforda vést k zatčení AR, které by pravděpodobně vyústilo v prohlídku domu a umožnilo nalézt teroristický materiál v jeho počítači.
Rudakubana byl ale propuštěn do péče svých rodičů, kteří se ho obávali a opakovaně neoznámili jeho výhrůžky ani to, že si pořídil různé nože. Fulford zdůraznil, že příbuzní útočníka by kvůli situaci, která se stala velmi složitou, neměli být démonizováni. „Jejich život doma se musel stát téměř noční můrou, protože, abych použil slova jeho vlastního otce, AR se proměnil v monstrum,“ prohlásil podle AP bývalý soudce.
Starmer slibuje změny
Zpráva obsahuje 67 doporučení, jak v budoucnu zabránit podobným útokům. Starmer přislíbil, že jeho vláda změny provede a napraví „systémová selhání, která vedla k této strašné události“. „Ačkoli těmto třem holčičkám už nic život nevrátí, jsem odhodlán provést zásadní kroky, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti pro veřejnost,“ reagoval na nálezy vyšetřování.
Útočníka loni v lednu soud poslal za vraždu dívek ve věku devět, sedm a šest let nejméně na 52 let do vězení. Doživotní trest mu soud nemohl uložit, protože byl v době činu nezletilý, soudce nicméně při čtení rozsudku sdělil, že je velmi pravděpodobné, že agresor nebude z vězení nikdy propuštěn.
Po útoku Británií otřásly několikadenní výtržnosti, když se na internetu rozšířily mylné informace o tom, že podezřelý mladík je islamistický přistěhovalec. Rudakubana se přitom narodil ve Walesu do křesťanské rodiny pocházející ze Rwandy.