USA předávají Venezuele zabavený tanker, píše Reuters

Spojené státy předávají Venezuele tanker, který v lednu zabavily. V noci na čtvrtek to napsala agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. Proč se tak Washington rozhodl, představitelé nesdělili. Úřady zatím tuto informaci oficiálně nepotvrdily.
Američané v poslední době zajali několik tankerů, které jsou podle médií součástí takzvaných stínových flotil, nelegálně přepravujících ropu ze sankcionovaných zemí, jako jsou Írán, Rusko nebo právě Venezuela.
Tanker, který nyní podle agentury vydávají Venezuele, je loď s názvem M/T Sophia plující pod panamskou vlajkou. Američané se jí zmocnili 7. ledna. Velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe, tehdy uvedlo, že sankcionovaný tanker se podílel na nelegální činnosti v Karibském moři. Nezveřejnilo k tomu však žádný důkaz.
Americký prezident Donald Trump v prosinci nařídil námořní blokádu sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají. Americká armáda se následně podle agentur mezitím zmocnila sedmi tankerů podezřelých z porušování sankcí uvalených na venezuelskou ropu.
Na začátku ledna americké speciální síly unesly z Caracasu autoritáře Nicoláse Madura, který nyní spolu s manželkou čelí v New Yorku obvinění z narkoterorismu. Po Madurově únosu se stala prozatímní prezidentkou Delcy Rodríguezová, která před tím zastávala post viceprezidentky. Washington s ní zatím spolupracuje.
Po zajetí Madura Trump oznámil, že USA budou zpracovávat venezuelskou ropu a prodávat ji na mezinárodních trzích. Dohoda s Caracasem podle něj počítá s poskytnutím až 50 milionů barelů, což jsou zhruba dva měsíce venezuelské těžby. Peníze z prodejů budou uloženy na účtech pod kontrolou USA, které také budou rozhodovat o jejich využití.