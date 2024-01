Ukrajinské úřady mnohdy opomíjí tamní ruské obyvatele, i když bojují na straně napadené země

„Je to stejné, jako kdybych za války nosil ceduli s nápisem: partyzán. V mém případě by na ní stálo: Sloužil jsem v ukrajinské armádě a zabíjel Rusy,“ říká voják Dudareňok.

Rus Andrej Dudareňok žije na Ukrajině už čtrnáct let a od předloňského února pomáhá odrazit agresi svých krajanů. Rád by získal ukrajinské občanství, k tomu ale potřebuje předložit ruský pas, o který by musel žádat na ruských úřadech.

Řada místních představitelů ve svých vyjádřeních ignoruje ruskou menšinu. Přesto podle posledního sčítání lidu v roce 2001 na Ukrajině žilo okolo osmi milionů Rusů, což odpovídalo zhruba šestině populace.

Jak je to s Rusy v Česku?

V Česku pak žije necelých 41 tisíc Rusů. Herec Ivan Švedov už přes dvacet let. Ruské invazi na Ukrajinu nerozumí, odsoudil ji okamžitě. V jeho rodné zemi mu za to hrozí vězení. „Dávají za to nějakých patnáct let nebo tak, ale mně to nevadí, protože já úplně podporuji Ukrajinu,“ řekl.

Válka na život jeho rodiny ale dopadla i v Česku. Žena přišla o několik studentů ruštiny, dcera se zase nesměla zúčastnit školní exkurze do Temelína. Švedov vysvětluje, že to bylo dáno tím, že jeho dcera bohužel není občankou České republiky, tak to pro ni bylo zakázáno. Podobné případy a omezení si však neberou osobně. „Chápeme, jakou atmosféru ta válka vyvolala,“ dodává Švedov.

I proto by ruský pas rád vyměnil za ten český. Jeho rodina podle něj nemá s Ruskem nic společného. „Moje odpověď na otázku: Kde je domov můj? Jasně tady,“ říká Švedov.

Získat občanství podle něj není složité. Většinu podmínek už s manželkou splnili. Žádost chtějí podat co nejdřív.