Ukrajinci v Kurské oblasti zpomalili, Rusko buduje zákopy, píše ISW

Rusové podle družicových snímků budují zákopy a obrannou linii u Lgova, podél silnice, která vede z Rylska přes Lgov a Kurčatov do Kurska. Je to přibližně sedmnáct kilometrů severně od míst, kde očití svědci potvrdili ukrajinskou přítomnost, a svědčí to o tom, že Rusové očekávají další ukrajinský postup, upozornil ISW.

Operace má navíc i psychologický efekt, protože funguje jako vzpruha pro vojáky unavené po letech války. Ukrajinci jsou podle Víchové z postupu v Kurské oblasti „nadšení“. „Pro civilisty je to také dobrá zpráva poté, co celý rok 2023 velké vojenské úspěchy nebyly, až na ty na moři,“ poznamenala expertka.

Armáda plánuje v Kurské oblasti otevřít humanitární koridory pro evakuaci civilistů, a to jak do Ruska, tak na Ukrajinu, oznámila místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková.

Ruská státní média o dění v Kurské oblasti informují v souladu s rétorikou Moskvy – podle oficiálních zpráv ministerstva obrany byl útok ukrajinských jednotek zastaven. Ruské zdroje také mluví o zajatých vojácích.

Šéf Kremlu Vladimir Putin označil za klíčové vytlačení nepřítele zpět za hranice. „K tomu bude potřebovat tisíce, desetitisíce, možná statisíce vojáků, a proto se lidé tady v Rusku bojí další mobilizace,“ podotkl zpravodaj ČT v Moskvě Karel Rožánek.

Místo ruských posil z fronty branci

Kreml se zatím zdráhá přemístit do Kurské oblasti zkušené jednotky z jiných částí fronty, jelikož nechce zpomalit svůj postup hlavně v Doněcké oblasti. Do boje tak posílá i brance. „To, co prezident Putin slíbil, že se nestane to, že ti nově odvedení skončí na frontě, tak najednou vidíme, že desítky a stovky branců jsou vrhány do boje proti ukrajinským silám,“ upozornil bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

I přes úspěch ukrajinských jednotek za hranicemi čelí země dál ruskému ostřelování. Po dronovém útoku nedaleko frontového města Vovčansk zemřela ve středu ukrajinská zdravotnice. Kyjev už začal stavět nové opevnění podél hranice s Ruskem mezi Kurskou a Sumskou oblastí, aby se připravil na možný odvetný útok Moskvy.