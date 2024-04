Ukrajina si připomíná Buču, ruskou výzvu má za cynickou

„Před dvěma lety mohl celý svět vidět pravý smysl naší bitvy. Viděli to všichni – i ti, pro které to byla bohužel jen další válka. A viděli, jaká to je válka. Viděli, že Ukrajina brání nejen svou státní hranici a suverenitu,“ připomněl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinské jednotky vstoupily do města nedaleko Kyjeva po několikatýdenní okupaci ruskými silami přesně před dvěma lety. Nacházeli mrtvé civilisty, mnohdy se svázanýma rukama, zavražděné výstřelem do týla. Další těla vykazovala stopy mučení.

Přišel Rus se zbraní

Podle ukrajinského i mezinárodního vyšetřování byla za masakr odpovědná ruská 64. samostatná motostřelecká brigáda. Ruský diktátor Vladimir Putin ji vyznamenal a jejímu veliteli Azatbeku Omurbekovi, označovanému jako Řezník z Buči, udělil titul Hrdiny Ruska.

„Obětí ruské agrese se stalo 509 civilistů. Byla to úmyslná vražda civilistů, kteří chtěli žít, pracovat, zakládat rodiny. Jenže sem přišel Rus se zbraní a ukončil jejich životy,“ zdůraznil starosta Buči Anatolij Fedoryk.

V Buči zemřel i ukrajinský voják teritoriální obrany Denys Ruděnko. „Začaly přicházet fotky zavražděných chlapců. Nemohla jsem uvěřit, že je mezi nimi i můj syn. Ale bohužel se to stalo. Zajali ho a mučili, vymlátili mu zuby. Jedna kulka šla do stehna, druhá do žaludku a třetí do oka,“ vzpomenula Kateryna Ruděnko.