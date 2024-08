Ukrajina oznámila odstavení Družby. Maďarsko má obavy, Česko ne

Ukrajina hodlá podle dostupných informací od příštího roku zastavit transport ruské ropy přes ropovod Družba. Zásobování Česka touto surovinou pokračuje bez omezení, uvedl v reakci na to státní provozovatel ropovodů Mero. V současnosti podnik pokračuje v pracích na rozšíření ropovodu TAL z Itálie, čímž plánuje nahradit dodávky z Ruska. Hotovo by mělo být v první polovině příštího roku. V horší situaci mohou být Maďarsko nebo Slovensko, které odklon od ruských paliv neprovedly.

Jako problém pro Česko nevidí případné zastavení dodávek ropy ropovodem Družba přes Ukrajinu z Ruska ani český zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Na síti X napsal, že by to nebylo poprvé, co Ukrajina varovala před možným zastavením. „Ať to tentokrát dopadne jakkoli, pro Českou republiku to nebude problém,“ uvedl.