Ukrajina a Rusko obnoví výměny zajatců, uvedl Umerov

Ukrajina a Rusko obnoví vzájemné výměny zajatců na základě istanbulských dohod, uvedl předseda ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov s tím, že se jedná o propuštění až dvanácti set Ukrajinců.
Umerov oznámil, že v posledních dnech v Turecku a ve Spojených arabských emirátech vedl rozhovory o obnovení procesu výměn zajatců. „Výsledkem těchto jednání je dohoda o aktivaci istanbulských dohod. Jde o propuštění dvanácti set Ukrajinců,“ napsal Umerov s tím, že v nejbližší době se uskuteční „technické konzultace“ na toto téma.
Z prohlášení není jasné, zda mezi Kyjevem a Moskvou již panuje shoda na počtu propuštěných, který zmínil Umerov. Ruská strana věc dosud nekomentovala.
Výměny zajatců byly jediným výsledkem tří kol jednání zástupců Kyjeva a Moskvy, která se dříve v letošním roce konala v Istanbulu. Během jednoho z nich se znepřátelené země dohodly například na výměně „všichni za všechny“ vztahující se na těžce zraněné a těžce nemocné vojáky a na zajatce mladší dvaceti pěti let.
Rusko a Ukrajina si zajatce naposledy vyměnily 2. října. Akce se týkala 185 vojáků z každé strany. Na Ukrajinu se tehdy vrátilo také dvacet civilistů. Od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu, tedy od února 2022, se uskutečnilo 69 výměn.