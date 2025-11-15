Ukrajina a Rusko obnoví výměny zajatců, uvedl Umerov


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ukrajina a Rusko obnoví vzájemné výměny zajatců na základě istanbulských dohod, uvedl předseda ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov s tím, že se jedná o propuštění až dvanácti set Ukrajinců.

Umerov oznámil, že v posledních dnech v Turecku a ve Spojených arabských emirátech vedl rozhovory o obnovení procesu výměn zajatců. „Výsledkem těchto jednání je dohoda o aktivaci istanbulských dohod. Jde o propuštění dvanácti set Ukrajinců,“ napsal Umerov s tím, že v nejbližší době se uskuteční „technické konzultace“ na toto téma.

Z prohlášení není jasné, zda mezi Kyjevem a Moskvou již panuje shoda na počtu propuštěných, který zmínil Umerov. Ruská strana věc dosud nekomentovala.

Rusko a Ukrajina zahájily výměnu válečných zajatců
Ukrajinští váleční zajatci propuštění během výměny mezi Ukrajinou a Ruskem

Výměny zajatců byly jediným výsledkem tří kol jednání zástupců Kyjeva a Moskvy, která se dříve v letošním roce konala v Istanbulu. Během jednoho z nich se znepřátelené země dohodly například na výměně „všichni za všechny“ vztahující se na těžce zraněné a těžce nemocné vojáky a na zajatce mladší dvaceti pěti let.

Rusko a Ukrajina si zajatce naposledy vyměnily 2. října. Akce se týkala 185 vojáků z každé strany. Na Ukrajinu se tehdy vrátilo také dvacet civilistů. Od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu, tedy od února 2022, se uskutečnilo 69 výměn.

V ruském zajetí zemřelo přes 200 vojáků, hlásí Ukrajina. Přeživší mluví i o mučení
Ukrajinští váleční zajatci

Ukrajina a Rusko obnoví výměny zajatců, uvedl Umerov

Aktuálně z rubriky Svět

Slovenský vicepremiér podal demisi

Slovenský vicepremiér pro plán obnovy a znalostní ekonomiku Peter Kmec (Hlas) po kritice týkající se rozdělování dotací jeho úřadem v sobotu sám podal demisi a doručil ji prezidentovi Peteru Pellegrinimu. Ten svůj další postup v dané záležitosti oznámí v příštích dnech. Premiér Robert Fico (Smer) přitom ještě v pátek ohlásil vlastní návrh na Kmecovo odvolání.
před 9 mminutami

Ukrajina a Rusko obnoví výměny zajatců, uvedl Umerov

Ukrajina a Rusko obnoví vzájemné výměny zajatců na základě istanbulských dohod, uvedl předseda ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov s tím, že se jedná o propuštění až dvanácti set Ukrajinců.
před 1 hhodinou

Trump zrušil cla na některé potraviny, jejichž ceny rostou

Americký prezident Donald Trump v pátek zrušil dovozní cla na hovězí maso, ovoce, kávu a další potraviny, které v posledních měsících v USA zdražily. Šéf Bílého domu, který zavedl cla na mnoho produktů s cílem vyvinout tlak na ostatní země, sám čelí tlaku, neboť sliboval pokles cen, ale děje se opak, napsala agentura AP. Opoziční demokraté v Trumpově rozhodnutí vidí důkaz, že jeho celní politika vede ke zdražování.
04:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Po korupčním skandálu oznámil Zelenskyj personální změny v energetice

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil rozsáhlé personální změny v energetických podnicích Ukrajiny. Celý sektor se totiž potýká s korupčním skandálem, v jehož centru se nachází provozovatel ukrajinských jaderných elektráren Enerhoatom. Kvůli kauze již odstoupili dva ministři.
před 4 hhodinami

Za klima pochodovali v Brazílii původní obyvatelé i lidé z celého světa

V brazilském městě Belém, kde se právě koná klimatická konference COP30, se v sobotu uskutečnil velký pochod za klima, do kterého se zapojily tisíce původních obyvatel Brazílie i ochránců klimatu z celého světa.
před 4 hhodinami

Írán potvrdil, že zadržel tanker mířící do Singapuru

Íránské revoluční gardy v sobotu potvrdily, že v Perském zálivu zadržely ropný tanker Talara, neboť podle nich přepravoval nelegální náklad, informovala agentura AFP s odvoláním na prohlášení revolučních gard. Plavidlo v pátek v Hormuzském průlivu náhle změnilo kurz a zamířilo do íránských vod. O jeho obsazení ozbrojenými složkami islámské republiky už v pátek informovaly britské společnosti pro námořní bezpečnost.
před 7 hhodinami

Korupční aféra v energetice je pro Zelenského velkou výzvou, míní komentátoři

Operace Midas bude pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pravděpodobně znamenat dosud největší korupční výzvu, uvedl šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazdera v pořadu 90' ČT24 moderovaném Nikolou Reindlovou. Podle Jana Šíra z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy může Zelenskyj korupční aféru v energetickém sektoru ustát, ale bude muset naslouchat tomu, jak se k takovým kauzám staví ukrajinská společnost.
před 12 hhodinami

Takaičiová prolomila tabu. Připustila nasazení armády v případě napadení Tchaj-wanu

Čína si předvolala japonského velvyslance a její ambasador v Tokiu v pátek vydal ostrý protest. Peking stupňuje tlak na novou japonskou vládu – nelíbí se mu její bezpečnostní politika artikulovaná první premiérkou země v historii. Sanae Takaičiová, které se přezdívá japonská Železná lady, prohlásila, že v případě napadení Tchaj-wanu by se Japonsko ocitlo v situaci ohrožující jeho vlastní existenci. A proto by muselo vojensky zasáhnout.
před 13 hhodinami
