Turecká prokuratura žádá pro istanbulského starostu přes dva tisíce let vězení


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Možný trest odnětí svobody na více než dva tisíce let požaduje hlavní istanbulský prokurátor pro istanbulského starostu Ekrema Imamoglua, který byl v březnu zadržen a je od té doby ve vazbě. Obžaloba podle agentury Reuters viní Imamoglua a 401 dalších osob z účasti na korupční síti, která údajně způsobila státu v průběhu deseti let škodu ve výši 160 miliard tureckých lir (přibližně 79 miliard korun).

Ze soudních dokumentů podle agentury AFP vyplývá, že prokuratura Imamoglua obvinila ze 142 trestných činů, mezi nimiž je vedení zločinecké organizace, úplatkářství, zpronevěra, praní špinavých peněz, vydírání a manipulace veřejných zakázek. Podle turecké státní tiskové agentury Anadolu mu hrozí až 2430 let vězení.

Krátce po zveřejnění obžaloby agentura Reuters uvedla, že istanbulská prokuratura požádala nejvyšší odvolací soud o zrušení Lidové republikánské strany (CHP), jejímž je Imamoglu členem. Odůvodnila to tím, že strana byla podle ní financována z nelegálních prostředků.

Imamoglu je považován za hlavního politického rivala prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Mezi obviněnými jsou i stovky členů a zvolených zástupců CHP, která je největší opoziční stranou v Turecku. Podle zástupců CHP jde o zpolitizované a protidemokratické represe, jejichž cílem je zničit hrozbu pro Erdogana. Vláda toto tvrzení odmítá.

Erdoganův rival Imamoglu byl odsouzen za urážku prokurátora
Transparent s istanbulským starostou Ekremem Imamogluem během protestního shromáždění proti jeho zatčení

Nákladní letoun turecké armády v úterý havaroval poblíž hranice mezi Ázerbájdžánem a Gruzií, oznámilo podle agentur turecké ministerstvo obrany. Letadlo typu C-130 vzlétlo z Ázerbájdžánu a bylo na cestě zpět do Turecka. Resort obrany podle agentury Reuters uvedl, že na palubě bylo dvacet tureckých vojáků včetně posádky. Úřady však prozatím neinformovaly o počtu případných obětí.
Opakované porušování vzdušného prostoru zemí NATO ze strany Ruska by nemělo být donekonečna tolerováno, sdělil v úterý prezident Petr Pavel při diskusi se studenty středních škol Karlovarského kraje. Soudí, že je třeba adekvátní odpověď a Moskvě ukázat sílu. Český prezident a někdejší šéf vojenského výboru Severoatlantické aliance studentům také řekl, že v navrženém programu vznikající vlády mu chybí zmínky o bezpečnosti.
Sebevražedný útočník odpálil v úterý bombu před branami soudu v pákistánském hlavním městě Islámábád. Zabil dvanáct lidí a dalších 27 zranil, oznámil ministr vnitra Muhsín Nakví. K činu se přihlásili členové zakázané pákistánské militantní organizace Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), kteří v zemi chtějí zavést islámské právo šaría.
Ukrajinská armáda v úterý uvedla, že v obléhaném východoukrajinském městě Pokrovsk je asi 300 ruských vojáků, informuje agentura Reuters. Toto strategicky důležité město v Doněcké oblasti se ruská armáda snaží dobýt více než rok. Už koncem října ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj připustil, že se bojuje přímo ve městě.
Slovenské ministerstvo dopravy po nedělní srážce vlaků vyměnilo vedení národního vlakového dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). K odvolání představitelů firmy po již druhé srážce vlaků tohoto dopravce během několika týdnů vyzval v pondělí premiér Robert Fico (Smer).
Smrtící mravenec ohnivý dorazil k evropským břehům už před několika lety a jeho vpád se zatím nepodařilo zastavit. Ohniví mravenci druhu Solenopsis invicta jsou jedním z nejinvaznějších druhů a kontrolovat jejich populaci je velmi nákladné. V Evropě byl jejich výskyt potvrzen zatím na Sicílii a italské úřady se rozhodly jednat. Příliš mnoho možností ale nemají.
Ukrajinský Cherson si připomíná třetí výročí svého osvobození. Svobodný ale stále není – sužuje ho ruský dronový teror zpoza okupovaného druhého břehu Dněpru či záplavy po zničení Kachovské přehrady. Patří tak k nejzkoušenějším místům na Ukrajině, přesto v něm navzdory velkému nebezpečí zůstává 70 tisíc lidí. Od léta roku 2022 podnikl do Chersonu štáb ČT s reportérkou Barborou Maxovou a kameramanem Liborem Ungermannem šest cest. Pro pořad Reportéři ČT tak zachytil, jak se město pod tlakem ruských okupantů mění.
