Turecká prokuratura žádá pro istanbulského starostu přes dva tisíce let vězení

Možný trest odnětí svobody na více než dva tisíce let požaduje hlavní istanbulský prokurátor pro istanbulského starostu Ekrema Imamoglua, který byl v březnu zadržen a je od té doby ve vazbě. Obžaloba podle agentury Reuters viní Imamoglua a 401 dalších osob z účasti na korupční síti, která údajně způsobila státu v průběhu deseti let škodu ve výši 160 miliard tureckých lir (přibližně 79 miliard korun).
Ze soudních dokumentů podle agentury AFP vyplývá, že prokuratura Imamoglua obvinila ze 142 trestných činů, mezi nimiž je vedení zločinecké organizace, úplatkářství, zpronevěra, praní špinavých peněz, vydírání a manipulace veřejných zakázek. Podle turecké státní tiskové agentury Anadolu mu hrozí až 2430 let vězení.
Krátce po zveřejnění obžaloby agentura Reuters uvedla, že istanbulská prokuratura požádala nejvyšší odvolací soud o zrušení Lidové republikánské strany (CHP), jejímž je Imamoglu členem. Odůvodnila to tím, že strana byla podle ní financována z nelegálních prostředků.
Imamoglu je považován za hlavního politického rivala prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Mezi obviněnými jsou i stovky členů a zvolených zástupců CHP, která je největší opoziční stranou v Turecku. Podle zástupců CHP jde o zpolitizované a protidemokratické represe, jejichž cílem je zničit hrozbu pro Erdogana. Vláda toto tvrzení odmítá.