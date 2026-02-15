Trumpova vláda navzdory soudní ochraně deportovala devět lidí do Kamerunu, píší NYT

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa tajně deportovala devět lidí do Kamerunu. Učinila tak navzdory tomu, že je před tím měla chránit opatření amerických soudů. Žádný z deportovaných přitom z Kamerunu nepochází. Informoval o tom v sobotu deník The New York Times (NYT).
Několik mužů a žen deportovaných do Kamerunu letem 14. ledna z Louisiany neznalo cílovou destinaci, dokud je ministerstvo vnitřní bezpečnosti neposadilo do letadla. Tam jim byla nasazena pouta a řetězy, uvedl NYT s odvoláním na vládní dokumenty a právníky deportovaných.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA, ministerstvo zahraničí ani kamerunské ministerstvo zahraničních věcí bezprostředně nereagovaly na žádosti agentury Reuters o komentář. Reuters se rovněž nepodařilo okamžitě kontaktovat právníky zastupující zadržené.
Trumpova administrativa neoznámila žádnou dohodu, na jejímž základě by Kamerun souhlasil s přijímáním deportovaných osob z třetích zemí.