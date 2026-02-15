Trumpova vláda navzdory soudní ochraně deportovala devět lidí do Kamerunu, píší NYT


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa tajně deportovala devět lidí do Kamerunu. Učinila tak navzdory tomu, že je před tím měla chránit opatření amerických soudů. Žádný z deportovaných přitom z Kamerunu nepochází. Informoval o tom v sobotu deník The New York Times (NYT).

Několik mužů a žen deportovaných do Kamerunu letem 14. ledna z Louisiany neznalo cílovou destinaci, dokud je ministerstvo vnitřní bezpečnosti neposadilo do letadla. Tam jim byla nasazena pouta a řetězy, uvedl NYT s odvoláním na vládní dokumenty a právníky deportovaných.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA, ministerstvo zahraničí ani kamerunské ministerstvo zahraničních věcí bezprostředně nereagovaly na žádosti agentury Reuters o komentář. Reuters se rovněž nepodařilo okamžitě kontaktovat právníky zastupující zadržené.

USA nepolevují ve vyhošťování. Část imigrantů odchází raději dobrovolně
Protestující proti masovým deportacím v americkém Texasu

Trumpova administrativa neoznámila žádnou dohodu, na jejímž základě by Kamerun souhlasil s přijímáním deportovaných osob z třetích zemí.

Trump: USA zastaví přijímání migrantů ze všech zemí třetího světa
Donald Trump

Výběr redakce

Osud USA je propojen s Evropou, řekl Rubio v Mnichově

Osud USA je propojen s Evropou, řekl Rubio v Mnichově

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové

V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Orbán by po volbách chtěl zesílit tlak na občanskou společnost, média a justici

Orbán by po volbách chtěl zesílit tlak na občanskou společnost, média a justici

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Česko má zájem na stabilních vztazích s Čínou, uvedl resort zahraničí po setkání ministrů

Česko má zájem na stabilních vztazích s Čínou, uvedl resort zahraničí po setkání ministrů

před 9 hhodinami
Juchelka mluví o „porodních bolestech“ superdávky. Dle Jurečky se vědělo, že to nebude jednoduché

Juchelka mluví o „porodních bolestech“ superdávky. Dle Jurečky se vědělo, že to nebude jednoduché

před 10 hhodinami
Proti íránskému režimu demonstrovalo v Mnichově na 200 tisíc lidí

Proti íránskému režimu demonstrovalo v Mnichově na 200 tisíc lidí

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Pět evropských zemí viní Kreml z otravy ruského opozičníka Navalného

Pět evropských zemí viní Kreml z otravy ruského opozičníka Navalného

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Česko nesmí být černý pasažér, řekl k výdajům na obranu Pavel

Česko nesmí být černý pasažér, řekl k výdajům na obranu Pavel

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trumpova vláda navzdory soudní ochraně deportovala devět lidí do Kamerunu, píší NYT

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa tajně deportovala devět lidí do Kamerunu. Učinila tak navzdory tomu, že je před tím měla chránit opatření amerických soudů. Žádný z deportovaných přitom z Kamerunu nepochází. Informoval o tom v sobotu deník The New York Times (NYT).
před 1 hhodinou

Americké ministerstvo zaslalo zákonodárcům dopis o spisech o Epsteinovi

Americké ministerstvo spravedlnosti poslalo dopis zákonodárcům týkající se začernění v dokumentech vztahujících se k zesnulému sexuálnímu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi. Napsal o tom server Politico.
před 3 hhodinami

Osud USA je propojen s Evropou, řekl Rubio v Mnichově

Evropa a Spojené státy patří k sobě, uvedl v projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci šéf americké diplomacie Marco Rubio. Zdůraznil, že USA chtějí posílit ekonomiku, ochránit lépe hranice a potřebují silné spojence. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval evropským lídrům za podporu. Český prezident Petr Pavel se na okraj konference zúčastnil diskuze o Ukrajině.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Orbán by po volbách chtěl zesílit tlak na občanskou společnost, média a justici

Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že pokud vyhraje v dubnových parlamentních volbách, vymýtí podle něj Bruselem podplacené soudce, novináře, politiky a nevládní organizace, které označil za pseudoobčanské, píše agentura AFP. Orbánova strana Fidesz podle předvolebních průzkumů zaostává za opoziční stranou Tisza. Orbán zároveň uvedl, že skutečným nebezpečím není Rusko, ale právě Brusel. Kvůli nedodržování zásad právního státu se Maďarsko už dříve dostalo do sporu s Evropskou komisí.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Ruská ztráta přístupu ke Starlinku na frontě může nahrát ukrajinské armádě

Dohoda mezi majitelem Starlinku Elonem Muskem a Kyjevem vedla k odstřihnutí ruské armády od satelitů a podle analytiků to může výrazně nahrát ukrajinské armádě. Rusko používalo Starlink ke komunikaci na frontových liniích i k navigaci masivních dronových útoků. Malé mobilní terminály Starlink fungují jako propojení Země se sítí satelitů na oběžné dráze. Mají velmi jednoduché použití, zatímco jejich signál je mnohem těžší zablokovat nebo přerušit. I proto se tato technologie během války masivně rozšířila. Internetové terminály jsou teď ale v regionu zablokované pro neregistrované uživatele. Někteří ruští vojáci začali po zablokování panikařit. Téma rozebrala Zóna ČT24.
před 8 hhodinami

Nikopol dál čelí ruským útokům, štáb ČT natáčel s dobrovolníky

Ruské útoky na ukrajinská města pokračují a v některých oblastech sílí především nasazením dronů. V Nikopolu na břehu Dněpru, jen přes řeku od ruských pozic a v dosahu Záporožské jaderné elektrárny, jsou stopy ostřelování na každém kroku. Opakované zásahy vyhánějí obyvatele pryč, podle odhadů jich zůstává už jen třetina. V Nikopolu natáčel štáb České televize.
před 9 hhodinami

Proti íránskému režimu demonstrovalo v Mnichově na 200 tisíc lidí

Téměř dvě stě tisíc lidí přišlo podle bavorské policie na mnichovskou demonstraci proti íránskému režimu. Protest byl uspořádán na okraj Mnichovské bezpečnostní konference, vystoupil na něm i syn posledního íránského šáha a jedna z nejvýraznějších postav íránského exilu Rezá Pahlaví. Lidé na demonstraci provolávali hesla na jeho podporu.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Pět evropských zemí viní Kreml z otravy ruského opozičníka Navalného

Pět evropských zemí v čele s Británií podle tiskových agentur tvrdí, že ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj byl před dvěma lety v ruské věznici otráven smrtícím jedem. Nezemřel tedy přirozenou smrtí, jak prohlašuje Kreml. Navalného smrt způsobil podle těchto zemí ruský stát.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...