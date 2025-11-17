Trump vyzval republikány, aby hlasovali pro zveřejnění spisů o Epsteinovi


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump vyzval republikány ve Sněmovně reprezentantů, aby hlasovali pro zveřejnění spisů k případu zemřelého sexuálního delikventa a finančníka Jeffreyho Epsteina. Trump tak několik dní před hlasováním změnil svůj dosavadní přístup k věci, i když řada republikánů chtěla hlasovat pro odtajnění spisů i bez souhlasu šéfa Bílého domu.

„Sněmovní republikáni by měli hlasovat pro zveřejnění spisů, protože nemáme co skrývat,“ napsal americký prezident na své síti Truth Social.

Média rozebírají dokumenty a e-maily z Epsteinovy kauzy
Jeffrey Epstein na snímku z roku 2017

Zákon, o jehož návrhu má sněmovna hlasovat tento týden, by přinutil americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnit všechny spisy a komunikaci týkající se Epsteina a také jakékoli informace o vyšetřování jeho smrti ve federálním vězení. Informace o Epsteinových obětech sexuálního zneužívání nebo o probíhajících federálních vyšetřováních by však mohly být začerněny.

Demokratičtí zákonodárci ze sněmovního výboru pro dohled minulý týden zveřejnili několik e-mailů, ve kterých Epstein zmiňoval nynějšího prezidenta Trumpa. Korespondence podle demokratů mimo jiné zřejmě naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání.

Trump požádá FBI o vyšetření vazeb demokratů na Epsteina
Bývalý americký prezident Bill Clinton

Trump však tvrdí, že s Epsteinovými sexuálními zločiny neměl nic společného. Ačkoli byli před desítkami let společně vyfotografováni, prezident uvedl, že se před Epsteinovým odsouzením rozkmotřili. Veřejnou snahu o zveřejnění dokumentů označuje za manipulaci ze strany demokratů, kteří podle něho odvádějí pozornost od skutečných problémů země, které vláda řeší.

Demokraté zveřejnili e-maily Epsteina, podle médií v nich zmiňoval Trumpa
Jeden z nově zveřejněných e-mailů od zesnulého finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina

