Trump vyzval republikány, aby hlasovali pro zveřejnění spisů o Epsteinovi

Americký prezident Donald Trump vyzval republikány ve Sněmovně reprezentantů, aby hlasovali pro zveřejnění spisů k případu zemřelého sexuálního delikventa a finančníka Jeffreyho Epsteina. Trump tak několik dní před hlasováním změnil svůj dosavadní přístup k věci, i když řada republikánů chtěla hlasovat pro odtajnění spisů i bez souhlasu šéfa Bílého domu.
„Sněmovní republikáni by měli hlasovat pro zveřejnění spisů, protože nemáme co skrývat,“ napsal americký prezident na své síti Truth Social.
Zákon, o jehož návrhu má sněmovna hlasovat tento týden, by přinutil americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnit všechny spisy a komunikaci týkající se Epsteina a také jakékoli informace o vyšetřování jeho smrti ve federálním vězení. Informace o Epsteinových obětech sexuálního zneužívání nebo o probíhajících federálních vyšetřováních by však mohly být začerněny.
Demokratičtí zákonodárci ze sněmovního výboru pro dohled minulý týden zveřejnili několik e-mailů, ve kterých Epstein zmiňoval nynějšího prezidenta Trumpa. Korespondence podle demokratů mimo jiné zřejmě naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání.
Trump však tvrdí, že s Epsteinovými sexuálními zločiny neměl nic společného. Ačkoli byli před desítkami let společně vyfotografováni, prezident uvedl, že se před Epsteinovým odsouzením rozkmotřili. Veřejnou snahu o zveřejnění dokumentů označuje za manipulaci ze strany demokratů, kteří podle něho odvádějí pozornost od skutečných problémů země, které vláda řeší.