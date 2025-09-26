Tchajwanský soud poslal za špionáž pro Čínu za mříže exporadce prezidenta a další tři bývalé členy vládnoucí Demokratické pokrokové strany (DPP). Určil jim tresty v délce od čtyř do deseti let za vyzrazení státních tajemství, informuje v pátek server britské BBC.
Tchajwanský soud poslal čtyři bývalé politiky za mříže za špionáž pro Čínu
Odsouzen byl někdejší poradce současného prezidenta Laj Čching-teho a blízký spolupracovník exministra zahraničí Josepha Wu, který nyní zastává funkci šéfa Národní bezpečnostní rady. Další dva odsouzení jsou také bývalými členy vládnoucí DPP.
V rozsudku se uvádí, že dotyční špionáž prováděli velmi dlouhou dobu. Podle soudu zahrnovala sdílení důležitých diplomatických informací. Prokuratura všechny čtyři obvinila v červnu, měsíc poté, co byli vyloučeni z vládnoucí strany. Prokurátoři původně požadovali tresty až osmnáct let.
„Informace, které zjišťovali, shromažďovali a předávali, se týkaly důležitých diplomatických zpravodajských záležitostí, což ještě zhoršilo už tak obtížnou diplomatickou situaci naší země,“ stojí v soudním rozhodnutí.
Peking považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za svou součást, obě strany se už desítky let snaží získat utajované informace z druhé strany. Tchaj-pej každopádně tvrdí, že čínská špionáž se v posledních letech zintenzivnila.
Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou prosazuje Peking, na ostrově neexistuje samostatná politická entita a Peking bere Tchaj-wan jako vzbouřeneckou provincii. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a volby.