Tchaj-wan čekají prezidentské a parlamentní volby. Točí se kolem míry spolupráce s Pekingem

Ostrov Ťin-men je nejbližší výspou Tchaj-wanu k Číně a může připomínat rybu v moři plném žraloků. Občas na něm zachytí špionážní dron, zkušenosti s bitvami trvají desetiletí. Za občanské války ostrovem vedla frontová linie mezi komunisty a ustupujícími nacionalisty, po které zbyla řada pozůstatků. Na plážích zůstaly bariéry, pobřeží lemují tanky, půda je prošpikovaná bunkry a tunely.

Čína ostrov desítky let bombardovala. Do devadesátých let ho Tchaj-wan spravoval podle přísného vojenského protokolu. Každý Číňan, který vystoupil na břeh, dokonce i rybář, který náhodou najel na mělčinu, byl na místě zastřelen.