„Do it baby, do it now,“ hecuje Nerudová Evropu. David varuje před plýtváním

„Evropa se musí posbírat, dát se dohromady a musí začít vytvářet podmínky pro to, aby u nás mohly vznikat start-upy a velké firmy,“ prohlásila Nerudová. Dodala, že je to nezbytné, aby Evropa mohla soutěžit se Spojenými státy.

„Slyšeli jsme vizi, že Evropská komise bude investovat 20 miliard eur (500 miliard korun) do AI. Myslím si, že předtím, než to uděláme, je potřeba vytvořit příznivé podnikatelské prostředí a snížit byrokratickou zátěž. Je potřeba dokončit jednotný kapitálový trh, protože to je jeden z důvodů proč se u nás nerozvíjejí digitální giganti,“ uvedla Nerudová. „Hovořil-li Donald Trump o ‚Drill, baby, drill‘. Tak já bych hovořila: ‚Do it, baby, Do it now!‘,“ vyzvala Nerudová k aktivitě.

Následně David podotkl, že se jedná o investice ve výši 200 miliard eur (pět bilionů korun). Na to ovšem Nerudová reagovala, že EU plánuje vyhradit dvacet miliard eur ve svém rozpočtu a u zbylých 180 miliard eur (4,5 bilionu korun) se dle ní počítá s tím, že je dodá soukromý kapitál.

„Hovořím se zástupci automobilového průmyslu v Evropě a ti se všichni shodují, že mají nižší konkurenceschopnost právě kvůli tomu, že v Evropě není žádný digitální gigant, se kterým by mohli spolupracovat,“ sdělila Nerudová. Podle ní auta budou v budoucnosti nabízet softwarová řešení a v tuto chvíli musí evropští výrobci spolupracovat s čínskými společnostmi, což prý vnímají jako bezpečnostní riziko.