Španělská policie zadržela muže podezřelého z vraždy Čecha


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Španělská policie zadržela muže, kterého podezřívá z vraždy českého občana na jihu Španělska na začátku března, informovala policie v Alicante, která vraždu vyšetřuje. Podle kriminalistů se podezřelý chystal opustit zemi.

Zavražděný Čech byl jedním z podezřelých v případu vraždy britského občana na jihu Španělska na konci roku 2024. Podle médií Čech spolupracoval na objasnění vraždy. Díky tomu byl vyšetřován na svobodě. Policie ho letos 1. března nalezla na pláži ve městě Torrevieja s vážným poraněním hlavy. Muž krátce poté v nemocnici zemřel.

Podezřelého čtyřicetiletého muže z města Torre-Pacheco policie zadržela na mezinárodním letišti ve městě Murcia. „Muž, který byl v minulosti trestán, byl zadržen v okamžiku, kdy se zřejmě chystal opustit Španělsko s připravenými doklady a kufry,“ uvedli kriminalisté. Zadržený byl v roce 2024 potrestán za ublížení na zdraví a neoprávněné držení zbraně.

Kvůli vraždě severoirského občana na konci roku 2024 španělské úřady stíhaly také jednoho Brita. Tamní média tvrdí, že zavražděný Čech byl bývalý voják a sloužil ve francouzské cizinecké legii.

Rusové masivně útočí na Ukrajinu i přes den, zasáhli historické centrum Lvova

Rusko v úterý spustilo neobvyklý denní masivní nálet na Ukrajinu, který následoval po nočním útoku. Noční úder, který cílil především na obytné domy, zabil několik lidí a další desítky včetně několika dětí zranil. Neobvyklý denní nálet, během kterého Rusové vyslali více dronů než v noci, se výrazněji než jindy zaměřil na západ Ukrajiny. Okupanti při něm zasáhli i historické centrum Lvova, kde poškodili památku UNESCO. Více než desítku lidí ve městě zranili.
Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem

Ruské útoky na Ukrajinu přerušily klíčové elektrické vedení mezi Moldavskem a Evropou, uvedla moldavská prezidentka Maia Sanduová. Premiér Alexandru Munteanu vyzval občany k šetření elektřinou, jeho vláda se chystá vyhlásit stav energetické nouze. Moldavsko je závislé na dodávkách z Rumunska.
Nigerijské ženy bojují proti místnímu zločinu, vyzbrojené jsou jen klacky

V nigerijském Josu ve státě Plateau, regionu sužovaném náboženským násilím a nejistotou, se spojila skupina žen, které odmítají nechat komunitu padnout. Vytvořily civilní hlídky, které každý večer vyráží do ulic místní komunity, aby bojovaly proti kriminalitě.
Izrael bude kontrolovat celý jižní Libanon po řeku Lítání, řekl ministr Kac

Izraelská armáda bude mít pod kontrolou celý jižní Libanon až po řeku Lítání, prohlásil podle agentury Reuters a deníku Ha'arec izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Armáda tam podle něj ustanoví „bezpečnostní zónu“. To by znamenalo rozšíření pozemních bojů se šíitským hnutím Hizballáh na území Libanonu. Francouzský ministr zahraničí se proti Kacově plánu ohradil.
Szijjártó přiznal, že s ruským ministrem pravidelně mluví o dění na jednáních EU

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó potvrdil, že je v pravidelném kontaktu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem o dění na jednáních EU. Informoval o tom server Euronews. Budapešť to přitom původně popřela.
Slovenské dvojí ceny nafty jsou diskriminační, uvedla EK

Slovenské rozhodnutí zavést dvojí ceny nafty u čerpacích stanic je podle Evropské komise diskriminační a odporuje právu EU, uvedl mluvčí komise Ricardo Cardoso. Vláda premiéra Roberta Fica (Smer) minulý týden rozhodla, že na Slovensku bude od tohoto pondělí třicet dní platit omezení prodeje nafty a dvojí ceny tohoto paliva. Vyšší cena se týká vozidel se zahraniční poznávací značkou.
Volkswagen svolává sto tisíc elektroaut. Hrozí jim požár baterie

Německý automobilový koncern Volkswagen svolává přibližně sto tisíc elektromobilů, z toho asi 28 tisíc v Německu. Informaci přinesl web týdeníku Focus, podle kterého kvůli modulům baterie autům hrozí požár. Jde o modely ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz a ID. Buzz Cargo značky Volkswagen a o model Cupra Born. Vozy dostanou aktualizaci softwaru.
