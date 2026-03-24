Španělská policie zadržela muže podezřelého z vraždy Čecha

Španělská policie zadržela muže, kterého podezřívá z vraždy českého občana na jihu Španělska na začátku března, informovala policie v Alicante, která vraždu vyšetřuje. Podle kriminalistů se podezřelý chystal opustit zemi.
Zavražděný Čech byl jedním z podezřelých v případu vraždy britského občana na jihu Španělska na konci roku 2024. Podle médií Čech spolupracoval na objasnění vraždy. Díky tomu byl vyšetřován na svobodě. Policie ho letos 1. března nalezla na pláži ve městě Torrevieja s vážným poraněním hlavy. Muž krátce poté v nemocnici zemřel.
Podezřelého čtyřicetiletého muže z města Torre-Pacheco policie zadržela na mezinárodním letišti ve městě Murcia. „Muž, který byl v minulosti trestán, byl zadržen v okamžiku, kdy se zřejmě chystal opustit Španělsko s připravenými doklady a kufry,“ uvedli kriminalisté. Zadržený byl v roce 2024 potrestán za ublížení na zdraví a neoprávněné držení zbraně.
Kvůli vraždě severoirského občana na konci roku 2024 španělské úřady stíhaly také jednoho Brita. Tamní média tvrdí, že zavražděný Čech byl bývalý voják a sloužil ve francouzské cizinecké legii.