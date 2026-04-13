Soudce navrhl obžalovat manželku španělského premiéra Sáncheze

Vyšetřující soudce Juan Carlos Peinado navrhl obžalovat manželku španělského premiéra Pedra Sáncheze Begoňu Gómezovou z korupce, zneužívání vlivu, zpronevěry a neoprávněného nakládání s ochrannou známkou. Případ se dle El País týká korupční kauzy spojené i s jejím působením na madridské Univerzitě Complutense a s kontakty s veřejnými institucemi a firmami. Zatím není jasné, kdy by mělo začít hlavní líčení. Gómezová obvinění odmítá.
Soudce ve svém rozhodnutí vyjmenoval dvanáct okolností, které podle něj ukazují na možné zneužívání vlivu, píše v pondělí deník El País a odkazuje na text rozhodnutí, k němuž měl přístup. Soudce zmínil podezření, že si pětapadesátiletá Gómezová přivlastnila počítačový program vyvinutý na zmíněné univerzitě a že své akademické postavení získala bez obvyklého postupu. Podle něj se také snažila pomoci podnikateli Juanu Carlosi Barrabésovi při získávání státních zakázek.
Soudce v usnesení napsal, že takový postup připomíná praktiky z dob absolutistických režimů. Zdroje z úřadu vlády dle El País označily tato slova za nepřijatelná a ostře je odsoudily. Kromě Gómezové navrhl Peinado obžalovat i její poradkyni z úřadu vlády Cristinu Álvarezovou a podnikatele Barrabése.
Korupční kauzy Sánchezovy vlády
Vyšetřování začalo předloni na základě podnětu krajně pravicové organizace Manos Límpias (Čisté ruce). Státní zastupitelství v jeho průběhu opakovaně navrhovalo případ zastavit s odůvodněním, že důkazy nejsou dostatečné. Obhajoba označila postup soudce Peinada za politicky motivovaný a tvrdila, že proti Gómezové neexistují konkrétní důkazy. O politicky motivované kampani mluví i vláda.
Agentura DPA připomíná, že Sánchezův menšinový levicový kabinet čelí tlaku kvůli korupčním kauzám dlouhodobě. Premiér se v této souvislosti loni v červnu veřejně omluvil občanům. Lidé ve Španělsku často vnímají zdlouhavé soudní procesy s politiky vlády i opozice jako součást vyhroceného politického boje.
Koncem května má být souzen kvůli podezření ze zneužití vlivu Sánchezův bratr David. Minulý týden také začal proces s exministrem dopravy Josém Luisem Ábalosem, který kvůli podezřelým nákupům roušek z doby pandemie čelí obvinění ze zpronevěry. Opozice kvůli kauze opakovaně vyzývá Sáncheze k rezignaci.