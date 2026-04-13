Soudce navrhl obžalovat manželku španělského premiéra Sáncheze


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vyšetřující soudce Juan Carlos Peinado navrhl obžalovat manželku španělského premiéra Pedra Sáncheze Begoňu Gómezovou z korupce, zneužívání vlivu, zpronevěry a neoprávněného nakládání s ochrannou známkou. Případ se dle El País týká korupční kauzy spojené i s jejím působením na madridské Univerzitě Complutense a s kontakty s veřejnými institucemi a firmami. Zatím není jasné, kdy by mělo začít hlavní líčení. Gómezová obvinění odmítá.

Soudce ve svém rozhodnutí vyjmenoval dvanáct okolností, které podle něj ukazují na možné zneužívání vlivu, píše v pondělí deník El País a odkazuje na text rozhodnutí, k němuž měl přístup. Soudce zmínil podezření, že si pětapadesátiletá Gómezová přivlastnila počítačový program vyvinutý na zmíněné univerzitě a že své akademické postavení získala bez obvyklého postupu. Podle něj se také snažila pomoci podnikateli Juanu Carlosi Barrabésovi při získávání státních zakázek.

Soudce v usnesení napsal, že takový postup připomíná praktiky z dob absolutistických režimů. Zdroje z úřadu vlády dle El País označily tato slova za nepřijatelná a ostře je odsoudily. Kromě Gómezové navrhl Peinado obžalovat i její poradkyni z úřadu vlády Cristinu Álvarezovou a podnikatele Barrabése.

Vyšetřování začalo předloni na základě podnětu krajně pravicové organizace Manos Límpias (Čisté ruce). Státní zastupitelství v jeho průběhu opakovaně navrhovalo případ zastavit s odůvodněním, že důkazy nejsou dostatečné. Obhajoba označila postup soudce Peinada za politicky motivovaný a tvrdila, že proti Gómezové neexistují konkrétní důkazy. O politicky motivované kampani mluví i vláda.

Agentura DPA připomíná, že Sánchezův menšinový levicový kabinet čelí tlaku kvůli korupčním kauzám dlouhodobě. Premiér se v této souvislosti loni v červnu veřejně omluvil občanům. Lidé ve Španělsku často vnímají zdlouhavé soudní procesy s politiky vlády i opozice jako součást vyhroceného politického boje.

Koncem května má být souzen kvůli podezření ze zneužití vlivu Sánchezův bratr David. Minulý týden také začal proces s exministrem dopravy Josém Luisem Ábalosem, který kvůli podezřelým nákupům roušek z doby pandemie čelí obvinění ze zpronevěry. Opozice kvůli kauze opakovaně vyzývá Sáncheze k rezignaci.

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

Všichni vědí, že Ukrajina je ve válce obětí, prohlásil Magyar

Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

Aktuálně: Obrana zakázala armádě vysílat rozhovor s Pavlem, Hrad mluví o cenzuře

Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké blokádě, hrozí Trump

Chtěl miliardy dolarů odškodného, soud ale Trumpovu žalobu na známý deník zamítl

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

Maďarské parlamentní volby s velkým náskokem vyhrála opoziční Tisza. Její předseda Péter Magyar řekl, že strana získala bezprecedentní mandát. Podle nynějších propočtů má velkou šanci na dosažení ústavní většiny v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny. Premiér Viktor Orbán, který v zemi vládl posledních šestnáct let, prohru své strany Fidesz uznal.
včeraAktualizovánopřed 10 mminutami

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že papež Lev XIV. má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Hlava katolické církve by prý měla být Trumpovi vděčná za zvolení papežem. Papeže na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Šéf Bílého domu podle agentury AFP dodal, že není papežovým fanouškem. Lev XIV. v minulosti kritizoval kroky americké administrativy proti migraci či aktivity na Blízkém východě.
04:41Aktualizovánopřed 14 mminutami

Všichni vědí, že Ukrajina je ve válce obětí, prohlásil Magyar

Maďaři se v parlamentních volbách vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl den po pravděpodobném zisku ústavní většiny šéf vítězné strany Tisza a zřejmý budoucí premiér země Péter Magyar. Slíbil obnovení systému brzd a protivah. Jako první na řadu přijdou opatření proti korupci, oznámil. Chce tak co nejdříve dosáhnout rozmrazení přibližně 20 miliard eur (487,7 miliardy korun) z evropských peněz. Ukrajinu označil za oběť agrese, Rusko je podle něj bezpečnostní hrozbou.
14:33Aktualizovánopřed 20 mminutami

Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

Jiholibanonské město Bint Džubajl v pondělí zažilo silné boje mezi izraelskou armádou (IDF) a militantním teroristickým hnutím Hizballáh. IDF podle AFP tvrdila, že dokončila obléhání města, bojovníci Hizballáhu izraelské síly ostřelovali ve snaze zatlačit je zpět. Při izraelském úderu na středisko Červeného kříže ve městě Súr bylo zničeno několik sanitek a zahynul zraněný pacient, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelské útoky na jižní Libanon si v pondělí vyžádaly nejméně šest mrtvých a několik zraněných, uvedla agentura NNA.
Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké blokádě, hrozí Trump

Prezident USA Donald Trump na své sociální síti v pondělí odpoledne SELČ pohrozil, že Spojené státy budou likvidovat íránské lodě, které se přiblíží k americké námořní blokádě. Velitelství americké armády CENTCOM už dříve avizovalo, že americké vojenské síly zahájí od pondělního odpoledne blokádu íránských přístavů. Armáda nicméně nebude blokovat plavbu Hormuzským průlivem těm lodím, které nesměřují z nebo do Íránu. Britská vojenská námořní služba (UKMTO) obdržela informaci, že omezení platí od 16:00 SELČ.
VideoMagyar je hodnotově blízký konzervativnímu vidění světa, míní Vondráček

Situace po parlamentních volbách v Maďarsku, které vyhrála strana Tisza v čele s Péterem Magyarem, byla tématem Interview ČT24 s předsedou Svobodných a členem poslaneckého klubu SPD Liborem Vondráčkem. „Smíšené systémy, mám pocit, že nejsou úplně férové, nejsou tak přehledné,“ hodnotí Vondráček maďarský volební systém. Ale zároveň dodal, že na něj Maďaři mají právo. Domnívá se, že předání moci bude poklidné. Magyar je podle něj hodnotově blízký konzervativnímu vidění světa. V rozhovoru s moderátorem Jiřím Václavkem odpovídal i na otázky ohledně evropské půjčky pro Ukrajinu, kterou ve volbách nyní poražený maďarský premiér Viktor Orbán blokoval, nebo Benešových dekretů.
Chtěl miliardy dolarů odškodného, soud ale Trumpovu žalobu na známý deník zamítl

Floridský soudce v pondělí zamítl žalobu amerického prezidenta Donalda Trumpa na deník The Wall Street Journal (WSJ), ve které šéf Bílého domu noviny obvinil z poškození své pověsti a požadoval odškodné ve výši deseti miliard dolarů (208,4 miliardy korun). Žaloba se týká článku o Trumpových vazbách na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který list zveřejnil loni v červenci. Trump zareagoval prohlášením, že do dvou týdnů podá upravenou verzi žaloby, což mu soudce umožnil.
