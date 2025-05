Soud v USA zablokoval rozhodnutí vrátit zaměstnance Hlasu Ameriky do práce

Americký federální odvolací soud zablokoval rozhodnutí soudu nižší instance, které nařizovalo administrativě prezidenta Donalda Trumpa vrátit více než tisíc zaměstnanců rozhlasové stanice Hlas Ameriky zpět do práce, informuje agentura Reuters.

Odvolací soud ve svém sobotním rozhodnutí v poměru dva ku jedné konstatoval, že Lamberth neměl pravomoc nařídit návrat zaměstnanců do práce ani požadovat obnovení grantů ve výši patnácti milionů dolarů (330,7 milionu korun) pro stanice Rádio Svobodná Asie a vysílání na Blízký východ (Middle East Broadcasting Networks).

Více než tisícovce zaměstnanců nařídila zůstat doma Agentura Spojených států pro globální média (USAGM), která má na starosti vyplácení finančních prostředků a dohled nad činností těchto rozhlasových stanic. Učinila tak poté, co Trump v březnu podepsal příkaz zredukovat na zákonné minimum její činnost. USAGM rovněž sdělila šesti stovkám smluvních partnerů, že s nimi bude ukončena spolupráce.

Nejistý návrat do práce

List The Washington Post předtím v sobotu s odvoláním na americké ministerstvo spravedlnosti napsal, že zaměstnanci Hlasu Ameriky se oficiálně mohli začít vracet do práce a příští týden obnovit vysílání. Agentura USAGM neodpověděla stanici CNN na žádost o komentář, zda rozhodnutí odvolacího soudu znamená, že plán návratu do práce je pozastaven.

Jeden z dlouholetých novinářů Hlasu Ameriky Steve Herman, vedoucí zpravodajů v USA a bývalý zpravodaj v Bílém domě, zveřejnil rozhodnutí odvolacího soudu na sociální síti X a uvedl, že podle právníka rozhlasové stanice je nepravděpodobné, že by se její zaměstnanci vrátili do práce v pondělí pátého května, jak očekávali.