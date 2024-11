Sky News: Zelenskyj naznačil ochotu ukončit válku výměnou za členství v NATO

před 1 h hodinou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek v rozhovoru pro televizi Sky News naznačil, že je ochotný ukončit válku na Ukrajině výměnou za členství své země v NATO, i kdyby Rusko ihned nevrátilo okupovaná území. Zelenskyj uvedl, že v zájmu ukončení „horké fáze války“ by bylo nutné nabídnout členství v NATO neokupovaným částem země, pokud by samotná pozvánka do Aliance zmiňovala mezinárodně uznávané hranice Ukrajiny.

V rozhovoru s hlavním zpravodajem Sky News Stuartem Ramsayem Zelenskyj reagoval na zprávy médií, podle nichž by jedním z plánů zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války mohlo být to, že Kyjev postoupí Moskvě území, které zabrala, výměnou za vstup do Severoatlantické aliance. Zdá se, že Zelenskyj souhlasí s tím, že okupované východní části země budou prozatím z takové dohody vyňaty, napsaly Sky News. „Pokud chceme zastavit ,horkou fázi války’, musíme vzít pod deštník NATO území Ukrajiny, které máme pod kontrolou,“ řekl Zelenskyj. „Musíme to udělat rychle. A okupovaná území může země získat zpět diplomatickou cestou,“ dodal.

Ukrajinský prezident podotkl, že je příměří nutné, aby „zaručilo, že se (ruský vládce Vladimir) Putin nevrátí“ a nezabere další části území napadeného státu. NATO by podle něho mělo ,okamžitě’ pokrýt tu část Ukrajiny, která zůstává pod kontrolou Kyjeva. V prvním rozhovoru, který poskytl britským médiím od volebního vítězství Donalda Trumpa, mluvil Zelenskyj také o spolupráci s novým šéfem Bílého domu. „Musíme s novým prezidentem spolupracovat, abychom měli největšího zastánce. Chci kooperovat přímo s ním, protože od lidí kolem něj se ozývají různé hlasy. A proto je třeba, abychom (nedovolili) nikomu z (Trumpova) okolí, aby naši komunikaci zničil,“ dodal . Zelenskyj dosud postoupení jakéhokoliv území odmítal Jde o první interview, ve kterém Zelenskyj naznačil možnost dohody o příměří, která by zahrnovala ruskou kontrolu nad kteroukoli částí ukrajinského území. Během celého konfliktu dosud ukrajinský prezident nikdy nepřipustil, že by Rusku postoupil jakékoli okupované území – včetně Krymu, který Moskva obsadila v únoru 2014 a následující měsíc v rozporu s mezinárodním právem Rusko anektovalo. Zelenskyj dříve řekl, že takový krok ukrajinská ústava neumožňuje a že jediný způsob, jak by to bylo možné, je souhlas obyvatel těchto oblastí s odtržením.