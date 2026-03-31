Šéf Rheinmetallu přirovnal ukrajinské výrobce dronů k hospodyňkám, Zelenskyj se ohradil


před 42 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval na srovnání ukrajinských výrobců bezpilotních letounů s „hospodyněmi“, které použil šéf německé společnosti Rheinmetall Armin Papperger. Prezident mimo jiné uvedl, že ukrajinský obranný průmysl vykazuje vysokou technologickou úroveň. Uvedl to v rozhovoru s novináři 30. března, píše Suspilne.

„Pokud každá žena v domácnosti na Ukrajině skutečně dokáže vyrábět drony, pak každá žena v domácnosti na Ukrajině může být i generální ředitelkou společnosti Rheinmetall. A já ukrajinskému obrannému průmyslu blahopřeji k této vysoké úrovni. Upřímně řečeno, dnes bychom podle mého názoru neměli soutěžit rétorikou, ale technologiemi a výsledky,“ reagoval Zelenskyj.

Ukrajinský prezident poznamenal, že Ukrajina každý den demonstruje výsledky těchto technologií na bojišti, na zemi, na obloze i na moři.

„Jsem přesvědčen, že náš obranný průmysl si ve světě získá a už nyní získává své místo, pokud jde o některé systémy i systematický přístup. Věřím, že jde o něco výjimečného, protože odpovídající zkušenosti máme jen my,“ dodal.

Kreml verbuje už i mezi univerzitními studenty. Cílí na ty se špatným prospěchem
Ruští vojáci během bojového výcviku v Rostovské oblasti (snímek z ledna 2026)

Den předtím Papperger v rozhovoru pro The Atlantic uvedl, že výrobci dronů na Ukrajině nepředvádějí inovace, a přirovnal je k „ženám v domácnosti“ a „hraní si s Legem“.

„Jsou to ukrajinské ženy v domácnosti. V kuchyni mají 3D tiskárny a vyrábějí součástky do dronů. To není inovace,“ komentoval Papperger aktivity ukrajinských firem Fire Point a Skyfall.

Rheinmetall později uvedl, že si ukrajinských inovací váží.

Dmytro Myxajlov, Suspilne Ukraine, 30/03/2026 15:34 (GMT+2)

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Investigativní novináři ze serverů The Insider, VSquare a dalších médií zveřejnili nahrávku, která podle nich zachycuje maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa, jak probírá evropské sankce s ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Szijjártó podle novinářů řekl, že udělá, co bude moci, aby zablokoval balík unijních sankcí. V jiné konverzaci měl slíbit, že spolu se Slovenskem prosadí, aby z unijního sankčního seznamu zmizelo jméno sestry ruského oligarchy Ališera Usmanova.
Ukrajina si připomíná Buču. Maďarsko chybí v prohlášení o ruské odpovědnosti

Šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová a ministři zahraničí několika unijních států navštívili ukrajinské město Buča, kde si připomněli čtvrté výročí masakru, který spáchali Rusové během okupace. Evropská unie je odhodlána zajistit, aby tyto zločiny nezůstaly nepotrestány, Rusko musí nést odpovědnost za to, co Ukrajině provedlo, uvedla na Kallasová. Podobně se ve společném prohlášení vyjádřily všechny země EU s výjimkou Maďarska.
Izrael spustil „gazafikaci“ jihu Libanonu

Rozšiřování „nárazníkové zóny“ vyvolává mezi Libanonci obavy z dlouhodobé okupace ze strany Izraele, jež by mohla prohloubit nestabilitu už tak křehkého státu. Arabská média mluví o „gazafikaci“ jižního Libanonu ve smyslu masivního vysídlování a demolic. Izraelský ministr obrany Jisra’el Kac pohrozil, že všechny jiholibanonské vesnice v pohraniční oblasti budou srovnány se zemí po vzoru Gazy, aby byl sever Izraele „bezpečný“. Někteří experti ale varují, že snahy odzbrojit Hizballáh silou mohou teroristy paradoxně posílit, případně spustit občanskou válku.
Vlády Česka a Slovenska se po třech letech sešly ke společnému jednání

Vlády Česka a Slovenska mají v úterý poprvé po třech letech společné jednání. Naposledy se mezivládní konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Ministři obou zemí se v úterý sešli v 11:30 na zámku Nová Horka na Novojičínsku, po pracovním obědě je krátce před 14:00 v plánu tisková konference.
VideoObvinění ze špionáže i zapojení tajných služeb před maďarskými volbami zkoumali Reportéři ČT

Předvolební kampaň v Maďarsku poznamenala obvinění ze zapojení tajných služeb. Podle opozice i médií se do voleb vměšuje Rusko, které se snaží dlouholetého premiéra Viktora Orbána udržet u moci a do země vyslalo své agenty. Ti podle Reportérů ČT plánovali i fingovaný atentát na premiéra, aby veřejné mínění otočili v jeho prospěch. O úzkých vazbách maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóá s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem psal i maďarský investigativní novinář Szabolcs Pányi. Orbánova vláda ho vzápětí obvinila ze špionáže. „Tento vývoj mě nijak zvlášť nepřekvapuje,“ dodal Pányi. A vyšetřování nyní čelí i policista, který v médiích promluvil o tom, jak chtěly maďarské tajné služby zdiskreditovat opoziční stranu Tisza. Ta má s Péterem Magyarem v čele podle dlouhodobých průzkumů šanci na vítězství. Pro Reportéry ČT natáčel Jan Šilhan.
Úder v Isfahánu způsobil masivní exploze

Izraelsko-americké vzdušné údery v noci na úterý zasáhly vojenská zařízení v Isfahánu, uvedla podle agentury AFP íránská státní média. Americký prezident Donald Trump v noci na své sociální síti Truth Social sdílel bez komentáře video, které zachycuje masivní sekundární exploze. Podle agentury AP se jednalo o útok v Isfahánu. Izraelská armáda v úterý bez podrobností oznámila, že dokončila další vlnu vzdušných úderů na Teherán. Trump je podle listu The Wall Street Journal ochotný ukončit válku proti Íránu, i když nedojde ke znovuotevření Hormuzského průlivu.
Ukrajina odrážela ruské drony a opět zasáhla klíčový přístav

Ukrajinský dronový útok znovu poškodil ruský přístav Usť-Luga v Baltském moři, napsal gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko. Ruské ministerstvo obrany v noci na úterý podle státní agentury TASS informovalo o sestřelení 150 ukrajinských bezpilotních letounů. Naopak ukrajinské letectvo oznámilo zneškodnění 267 z celkem 289 dronů, které na Ukrajinu v noci vyslali Rusové.
