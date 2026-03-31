Šéf Rheinmetallu přirovnal ukrajinské výrobce dronů k hospodyňkám, Zelenskyj se ohradil

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval na srovnání ukrajinských výrobců bezpilotních letounů s „hospodyněmi“, které použil šéf německé společnosti Rheinmetall Armin Papperger. Prezident mimo jiné uvedl, že ukrajinský obranný průmysl vykazuje vysokou technologickou úroveň. Uvedl to v rozhovoru s novináři 30. března, píše Suspilne.
„Pokud každá žena v domácnosti na Ukrajině skutečně dokáže vyrábět drony, pak každá žena v domácnosti na Ukrajině může být i generální ředitelkou společnosti Rheinmetall. A já ukrajinskému obrannému průmyslu blahopřeji k této vysoké úrovni. Upřímně řečeno, dnes bychom podle mého názoru neměli soutěžit rétorikou, ale technologiemi a výsledky,“ reagoval Zelenskyj.
Ukrajinský prezident poznamenal, že Ukrajina každý den demonstruje výsledky těchto technologií na bojišti, na zemi, na obloze i na moři.
„Jsem přesvědčen, že náš obranný průmysl si ve světě získá a už nyní získává své místo, pokud jde o některé systémy i systematický přístup. Věřím, že jde o něco výjimečného, protože odpovídající zkušenosti máme jen my,“ dodal.
Den předtím Papperger v rozhovoru pro The Atlantic uvedl, že výrobci dronů na Ukrajině nepředvádějí inovace, a přirovnal je k „ženám v domácnosti“ a „hraní si s Legem“.
„Jsou to ukrajinské ženy v domácnosti. V kuchyni mají 3D tiskárny a vyrábějí součástky do dronů. To není inovace,“ komentoval Papperger aktivity ukrajinských firem Fire Point a Skyfall.
Rheinmetall později uvedl, že si ukrajinských inovací váží.
Dmytro Myxajlov, Suspilne Ukraine, 30/03/2026 15:34 (GMT+2)
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.