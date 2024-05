S Netanjahuem u moci se rukojmí nevrátí, protestovali Izraelci

Desítky tisíc Izraelců demonstrovaly v Tel Avivu a dalších městech za propuštění rukojmí zadržovaných Hamásem. Protestující také požadovali předčasné volby, vládu viní z toho, že nedělá dost pro dohodu o příměří v Pásmu Gazy, která by zajistila záchranu unesených. Policie použila vodní děla, aby rozehnala dav blokující dálnici v Tel Avivu, několik lidí zatkla.

Palestinští teroristé z Hamásu při útoku na Izrael 7. října 2023 zavraždili na dvanáct set lidí a zhruba dvě stě padesát dalších unesli do Pásma Gazy. Podle serveru The Times of Israel zůstává v zajetí 128 rukojmí, z nichž nejméně šestatřicet zemřelo.

Stovku unesených Hamás propustil koncem listopadu výměnou za palestinské vězně, většinou ženy a mladistvé, při dosud jediném příměří v této válce. Čtyři rukojmí propustili teroristé ještě před příměřím, tři zachránila izraelská armáda, další tři ale nedopatřením zastřelila, shrnul izraelský server.

USA nabízejí zpravodajské informace

V reakci na teroristický útok spustil Izrael masivní vojenskou operaci v Pásmu Gazy, jejímž cílem je likvidace Hamásu. V současnosti se pozornost Jeruzaléma soustředí na Rafah na jihu regionu, který skýtá útočiště takřka půldruhému milionu palestinských uprchlíků. Izraelská vojska už v oblasti spustila „omezenou operaci“, před větší Jeruzalém odrazují i spojenci v čele se Spojenými státy.

Podle deníku The Washington Post se snaha zabránit krveprolití v Rafahu projevila nově tím, že administrativa amerického prezidenta Joea Bidena hodlá nabídnout Izraeli „cennou podporu“, včetně zpravodajských informací, jež pomohou lokalizovat lídry a podzemní infrastrukturu Hamásu v Pásmu Gazy.

Washington také nabídl, že poskytne tisíce přístřešků a pomůže s vybudováním vodní a hygienické infrastruktury, aby Izrael mohl vystavět stanová městečka pro palestinské civilisty vysídlené válkou. USA v posledních týdnech výrazněji tlačí na omezení izraelských operací, hrozí například zastavením dodávek munice.