Ruský Memorial chce pokračovat v práci z exilu, podporovatelům hrozí nebezpečí

Ruský nejvyšší soud označil minulý týden za zavřenými dveřmi hnutí Memorial za extremistickou organizaci a zakázal její činnost v zemi. Jde o nejstarší a nejvýznamnější organizaci pro lidská práva v Rusku, v současné době působí v exilu. Po rozhodnutí soudu Lidskoprávní centrum Memorial oznámilo, že v Rusku ukončí svou činnost. Ve své práci chce však v zahraničí pokračovat. Podporovatelům hnutí hrozí po jeho zákazu trestní stíhání.
„(Soudy) zřejmě vidí extremismus v mapování stalinských represí, ve zprávě o válečných zločinech ruské armády na Ukrajině či v obhajobě Rady Evropy,“ komentovala rozhodnutí soudu Natalja Morozovová z Lidskoprávního centra Memorial.
Memorial v současné době působí v exilu, uvádí The Moscow Times (MT) – v Rusku se nachází pouze část týmu lidskoprávního centra. Práce na zachování památky obětí represí sovětského diktátora Josifa Stalina se provádí ze zahraničí, informovala předsedkyně představenstva berlínského Memorialu Irina Ščerbakovová.
„Toto téma nezmizí a ani nemůže. A fakt, že hnutí označují za extremistické, se z historického hlediska zdá naprosto absurdní. Ale tolik věcí, které režim (ruského vůdce Vladimira) Putina dělá, je naprosto absurdních,“ poznamenala Ščerbakovová.
„Najdeme způsoby, jak pomoci“
Memorial získal v roce 2022 Nobelovu cenu míru a nobelovský výbor zároveň odsoudil iniciativu ruských úřadů prohlásit hnutí za extremistickou organizaci a označil to za urážku lidské důstojnosti, připomíná MT s tím, že výbor vyzval Moskvu ke stažení žaloby.
Organizace byla založená na konci 80. let minulého století, jejím spoluzakladatelem se na sklonku komunistického režimu stal „otec sovětské vodíkové bomby“ a disident Andrej Sacharov.
Memorial se zaměřuje na několik oblastí – pomoc při vyhledávání informací o lidech, které v době SSSR postihly represe, archivní správu a výzkum, práci v oblasti lidských práv a shromažďování informací o současných represích v Rusku.
„My, lidskoprávní centrum, budeme pokračovat v úsilí o uznání politických vězňů, najdeme jiné způsoby, jak politickým vězňům pomoci a jak vykonávat práci v exilu,“ říká Morozovová.
Ohrožení podporovatelů Memorialu
Označení Memorialu coby extremistické organizace ohrožuje ty, kteří hnutí podporují, varuje Ščerbakovová. „Jakékoli veřejné zmínky, které mnoho lidí zveřejňovalo na sociálních sítích jako projev protestu proti likvidaci Memorialu a na podporu hnutí – za to všechno může být proti osobě zahájeno trestní stíhání. A to je velké nebezpečí,“ dodala Ščerbakovová.
Politolog Alexandr Morozov říká, že nové zásahy proti Memorialu naznačují vážné zpřísnění ruského politického systému.
„Každý v Rusku by si měl dávat pozor na jakýkoli kontakt s touto organizací,“ říká Morozov. „To je hlavní cíl – zcela přerušit veškerou interakci, umlčet lidi v zemi a zastavit shromažďování jakýchkoli materiálů o stalinských represích a i těch z pozdního sovětského období – a zejména o politických represích, které se provádějí dnes,“ uzavřel.