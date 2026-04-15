Ruský Memorial chce pokračovat v práci z exilu, podporovatelům hrozí nebezpečí


před 1 hhodinou|Zdroj: The Moscow Times

Ruský nejvyšší soud označil minulý týden za zavřenými dveřmi hnutí Memorial za extremistickou organizaci a zakázal její činnost v zemi. Jde o nejstarší a nejvýznamnější organizaci pro lidská práva v Rusku, v současné době působí v exilu. Po rozhodnutí soudu Lidskoprávní centrum Memorial oznámilo, že v Rusku ukončí svou činnost. Ve své práci chce však v zahraničí pokračovat. Podporovatelům hnutí hrozí po jeho zákazu trestní stíhání.

„(Soudy) zřejmě vidí extremismus v mapování stalinských represí, ve zprávě o válečných zločinech ruské armády na Ukrajině či v obhajobě Rady Evropy,“ komentovala rozhodnutí soudu Natalja Morozovová z Lidskoprávního centra Memorial.

Memorial v současné době působí v exilu, uvádí The Moscow Times (MT) – v Rusku se nachází pouze část týmu lidskoprávního centra. Práce na zachování památky obětí represí sovětského diktátora Josifa Stalina se provádí ze zahraničí, informovala předsedkyně představenstva berlínského Memorialu Irina Ščerbakovová.

„Toto téma nezmizí a ani nemůže. A fakt, že hnutí označují za extremistické, se z historického hlediska zdá naprosto absurdní. Ale tolik věcí, které režim (ruského vůdce Vladimira) Putina dělá, je naprosto absurdních,“ poznamenala Ščerbakovová.

Ruský nejvyšší soud zakázal Memorial jako extremistickou organizaci
Ruský nejvyšší soud

„Najdeme způsoby, jak pomoci“

Memorial získal v roce 2022 Nobelovu cenu míru a nobelovský výbor zároveň odsoudil iniciativu ruských úřadů prohlásit hnutí za extremistickou organizaci a označil to za urážku lidské důstojnosti, připomíná MT s tím, že výbor vyzval Moskvu ke stažení žaloby.

Organizace byla založená na konci 80. let minulého století, jejím spoluzakladatelem se na sklonku komunistického režimu stal „otec sovětské vodíkové bomby“ a disident Andrej Sacharov.

Memorial se zaměřuje na několik oblastí – pomoc při vyhledávání informací o lidech, které v době SSSR postihly represe, archivní správu a výzkum, práci v oblasti lidských práv a shromažďování informací o současných represích v Rusku.

„My, lidskoprávní centrum, budeme pokračovat v úsilí o uznání politických vězňů, najdeme jiné způsoby, jak politickým vězňům pomoci a jak vykonávat práci v exilu,“ říká Morozovová.

Ohrožení podporovatelů Memorialu

Označení Memorialu coby extremistické organizace ohrožuje ty, kteří hnutí podporují, varuje Ščerbakovová. „Jakékoli veřejné zmínky, které mnoho lidí zveřejňovalo na sociálních sítích jako projev protestu proti likvidaci Memorialu a na podporu hnutí – za to všechno může být proti osobě zahájeno trestní stíhání. A to je velké nebezpečí,“ dodala Ščerbakovová.

Politolog Alexandr Morozov říká, že nové zásahy proti Memorialu naznačují vážné zpřísnění ruského politického systému.

„Každý v Rusku by si měl dávat pozor na jakýkoli kontakt s touto organizací,“ říká Morozov. „To je hlavní cíl – zcela přerušit veškerou interakci, umlčet lidi v zemi a zastavit shromažďování jakýchkoli materiálů o stalinských represích a i těch z pozdního sovětského období – a zejména o politických represích, které se provádějí dnes,“ uzavřel.

Ruský ochránce lidských práv Orlov půjde do vězení na necelé tři roky, rozhodl soud
Oleg Orlov

Výběr redakce

Sněmovna řeší zákon o veřejných rozpočtech

ŽivěSněmovna řeší zákon o veřejných rozpočtech

03:50Aktualizovánopřed 2 mminutami
Šéf NATO Rutte ve čtvrtek navštíví Česko

Šéf NATO Rutte ve čtvrtek navštíví Česko

10:59Aktualizovánopřed 6 mminutami
Obnovíme nezávislost veřejnoprávních médií, slíbil Magyar

Obnovíme nezávislost veřejnoprávních médií, slíbil Magyar

11:40Aktualizovánopřed 9 mminutami
Na Slovensku se protestovalo proti zrušení korespondenční volby

Na Slovensku se protestovalo proti zrušení korespondenční volby

před 59 mminutami
Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

11:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Senát projedná platnost dálniční známky či právo na život off-line

ŽivěSenát projedná platnost dálniční známky či právo na život off-line

10:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

07:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Případ týrání koček v oboře Březka míří k soudu

Případ týrání koček v oboře Březka míří k soudu

10:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Obnovíme nezávislost veřejnoprávních médií, slíbil Magyar

Nová maďarská vláda dosud opoziční strany Tisza chce reformovat veřejnoprávní média, aby obnovila jejich nezávislost, řekl předseda strany a pravděpodobný budoucí premiér Péter Magyar. Dále uvedl, že budoucí maďarská vláda se kvůli poloze země nemůže zcela odpoutat od ruských dodávek ropy, zdroje zásobování ale rozšíří. Míní také, že dosavadní premiér Viktor Orbán přivedl zemi k bankrotu. Po schůzce s prezidentem Magyar potvrdil, že ho hlava státu pověří sestavením vlády.
11:40Aktualizovánopřed 9 mminutami

Na Slovensku se protestovalo proti zrušení korespondenční volby

Na řadě míst Slovenska i v zahraničí se v úterý protestovalo proti koaličnímu návrhu týkajícímu se úpravy volebního zákona. Strana SMER navrhla novelu zákona, která by zrušila možnost korespondenční volby ze zahraničí. Nadále by z ciziny bylo možné volit pouze osobně na ambasádách. Demonstrující se sešli v Bratislavě, ale například i v Banské Bystrici, Košicích, Praze nebo Bruselu.
před 59 mminutami

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izraelské útoky v jižním Libanonu v noci zabily nejméně třináct lidí. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) síly židovského státu bombardovaly 58 vesnic a měst. Izraelská armáda podle agentury AFP uvedla, že teroristické hnutí Hizballáh ráno vystřelilo na sever židovského státu nejméně třicet raket. Boje pokračují den po mírových jednáních ve Washingtonu.
11:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila Armáda ČR a o jehož zveřejnění se dohadovala s ministerstvem obrany. Řeči o týden trvající strašidelné cenzuře jsou jen další pohádkou o neexistujícím problému, uvedl k příspěvku Macinka.
07:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Estonsko se stalo druhou zemí v Evropě, která úspěšně naklonovala koně

V Estonsku se v sobotu narodilo první klonované hříbě. Země se tak stala druhou v Evropě, která zvládla klonování koní.
před 1 hhodinou

USA vymáhají blokádu. Vrátily čínský tanker do Hormuzského průlivu

Čínský tanker Rich Starry se musel vrátit do Hormuzského průlivu. Přestože v úterý opustil Perský záliv, v Ománském moři ho podle agentury Reuters zastavila americká blokáda. Tanker je sankcionován kvůli obchodování s Íránem. Americký torpédoborec také v úterý zablokoval cestu dvěma ropným tankerům plujícím z Íránu.
08:41Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Americká armáda zabila čtyři muže při úderu na loď ve východním Tichomoří

Americká armáda zabila čtyři muže při úderu na loď ve východním Tichomoří, uvedlo velitelství americké armády SOUTHCOM. Podle něj byli muži zapojeni do pašování drog. Spojené státy v září zahájily útoky proti malým lodím v Karibském moři a později i ve východním Tichém oceánu, jejichž posádky označují za narkoteroristy.
02:08Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...