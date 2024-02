Rusko oživuje přátelství s Kubou. Na jednání se probírá hospodářská i bezpečnostní spolupráce

Karibský ostrov vedle chátrající infrastruktury a nevýkonné komunistické správy drtí i šest dekád embarga ze strany Spojených států. V něm hrály významnou roli také kubánsko-sovětské vztahy, když Moskva v roce 1962 rozmístila na ostrov rakety s jadernými hlavicemi namířenými na Spojené státy.

„Odteď bude politikou Spojených států, že raketa odpálená z Kuby proti kterémukoliv státu na západní hemisféře bude považována za útok Sovětského svazu proti USA. Takový útok vyvolá plnou odvetnou reakci proti Sovětskému svazu,“ prohlásil tehdy někdejší americký prezident John Fitzgerald Kennedy.

Verbování do ruské armády

Kubou otřásla v září aféra ohledně údajně ilegálního verbování do řad vojenských sil Moskvy. Výměnou za slib závratných výdělků se na ostrově nechalo do ruské armády nalákat až tisíc mužů, údajně bez povšimnutí komunistické bezpečnosti. „Poté, co jsem dorazil na místo, se potvrdilo, že smlouva je pravá. Přivedla mě sem Ruská federace. Všichni věděli, že jdou do války. Tím jsem si jistý,“ podotkl kubánský dobrovolník na Ukrajině Enrique Gonzales.

Kuba má s vysíláním vojáků bohaté zkušenosti. Na dvě stě tisíc se jich od šedesátých do devadesátých let zapojilo do válek od Alžírska přes Sýrii, Etiopii, Angolu, Nikaraguu až po Salvador. Na jedné z takových výprav do Bolívie skončila i životní pouť legendy kubánské revoluce Ernesta Che Guevary.